İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayı olarak açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yeniden Ümraniye Belediye Başkan adayı olarak açıklanan İsmet Yıldırım, seçim startını verdi. Yıldırım, 'Sokak sokak gezip, kapı kapı dolaşıp derdimizi anlatacağız. Neden anlatacağız' Çünkü 4 buçuk senedir İstanbul yattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmadı. Hiçbir şey yapmadı demiyorum ama o belediyecilik değil. Yolları süpürmek, iki tane asfalt dökmek belediyecilik değil? dedi.

Adaylığının resmen açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığında düzenlenen etkinlikte AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve ilçe teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Başkan Yıldırım'a çok sayıda partili de eşlik etti.

'ÜMRANİYE'DEN KAHİR EKSERİYETTE ÖNEMLİ BİR OY GETİRMEMİZ LAZIM'

Yıldırım burada yaptığı konuşmada, 'Mahallelerimizde her türlü hizmeti yapan kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışan sizlerle birlikte bu kervanı devam ettireceğiz inşallah. Burada en önemli şey oy oranımızı artırmamız lazım. Yani biz 54,6 ile seçildik. 490 bine yakın seçmenimiz vardı. Şimdi seçmenimiz 550 bine yaklaştı. Yine bu seçmen sayısıyla birlikte sokak sokak gezip, kapı kapı dolaşıp derdimizi anlatacağız. Neden anlatacağız' Çünkü 4 buçuk senedir İstanbul yattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmadı. Hiçbir şey yapmadı demiyorum ama o belediyecilik değil. Yolları süpürmek, iki tane asfalt dökmek belediyecilik değil. Çimene bakamaz diyordum, ona da bakamıyorlar. Hadi ona da baktığını söyleyelim onlar falan belediyecilik değil. İstanbul başka bir yer. 19 buçuk sene İstanbul Belediyesi'nde çalışmış bir kardeşiniz, arkadaşınız ve abiniz olarak söylüyorum İstanbul uyudu, yattı. Onun için bizim tekrar bunu sahibine teslim etmemiz lazım. Sahibi kim? Başta Recep Tayyip Erdoğan. Onun vekili Murat Kurum kardeşimize hep beraber Ümraniye'den kahir ekseriyette önemli bir oy getirmemiz lazım? dedi.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA BURADAN BİR HEDİYE GÖTÜRMEMİZ LAZIM'

Yıldırım, 'Teslim ettiğimiz metroları, yürüyen merdivenleri, asansörleri çalıştıramadılar. Ne söyleyeyim ben yani' Böyle asansörü çalıştıramayan bir anlayış İstanbul'a mega projeler, İstanbul'u rahatlatacak ulaşım projeleri, İstanbul'daki halkın derdine çare olacak ulaşımdaki seyir süresini yarım saate indirecek projeler yapabilirler mi? Yapamazlar. Yapamadıkları da ortada, aşikar. Ümraniye olarak sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir hediye götürmemiz lazım? diye konuştu.

'BELEDİYE BİR TANE YÜZME HAVUZU YAPMADI'

Ataşehir'de yüzme havuzu olmadığını ifade eden Yıldırım, 'Bakın Ataşehir'de bir tane yüzme havuzu yok. O binaların tamamını bizim iktidarımız döneminde yaptık. Ataşehir bugün kentsel dönüşümü olmayan bir yer, onun dışında pırıl pırıl bir yer. Belediye bir tane yüzme havuzu yapmadı. Bir tane salonları, futbol salonları yok. Futbol takımlarının oynayacağı büyük bir saha yapmadı adam. Bunları güzelce hep beraber anlatacağız, anlatmamız lazım. Yani bizim oy depolarımızdan bir tanesi burası, bir tanesi Pendik, Bağcılar ve bir diğeri de Sultanbeyli. Buraları hep beraber yükseltmemiz lazım. Ümraniye'nin Ümraniyeli olduğunu, liderine bağlı olduğunu, partisine bağlı olduğunu, kaynaştığını hep beraber göstereceğiz değil mi arkadaşlar' Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum? ifadelerini kullandı.

ÇETİNKAYA: SIKMADIK EL, ÇALMADIK KAPI VE DOKUNMADIK GÖNÜL BIRAKMAYACAĞIZ

Seçim çalışmalarına yarından itibaren başlayacaklarını ifade eden AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ise 'Yarından itibaren başlıyoruz. Sıkmadık el, çalmadık kapı ve dokunmadık gönül bırakmayacağız. Tekraren öncelikle İstanbul'u AK Partili belediyelere kavuşturacağız. Bunu hep birlikte el birliğiyle yapacağız' diye konuştu.