İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Görüştü - Son Dakika
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi ziyareti kapsamında Brezilya'ya gitti ve Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi. Görüşme sonucunda iki lider, Brezilya ve İspanya ilişkilerinin güçlendirilmesi, siyaset, ticaret, yatırım, bilim, savunma ve çevre konularında anlaştıklarını bildirdi. Ayrıca, 5 anlaşmanın imzalandığı ve demokrasinin savunulması gerektiği vurgulandı.

07.03.2024 05:39  Güncelleme: 05:40
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya'ya resmi ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Sanchez, başkent Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Planalto Sarayı girişinde Lula da Silva tarafından askeri törenle karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki liderin, Brezilya ve İspanya ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, siyaset, ticaret, yatırım, bilim, savunma ve çevre konularında mutabık kaldıkları bildirildi.

İki ülke arasında bilim, sağlık araştırmaları, teknolojide işbirliği, eğitim kursları, uydu bağlantısı konularında işbirliği olmak üzere 5 anlaşmanın imzalandığı kaydedildi.

Basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Lula da Silva, İspanya ve Brezilya'nın ortak hedeflerine işaret ederek, iki ülkenin de aşırı sağın saldırısına maruz kaldığını ve bu konuda uluslararası bir birlikteliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

"Demokrasiyi muhakkak savunmalıyız"

Lula da Silva, demokrasinin önemine vurgu yaparak, "Totaliterlikle mücadele etmeliyiz ve zihin karışıklığına fırsat vermeden bu tehlikelere karşı demokrasiyi muhakkak savunmalıyız." dedi.

İspanya'nın ülkesinin ikinci büyük yatırımcısı olduğunu hatırlatan Lula da Silva, İspanyol şirketlere altyapı ve sürdürülebilirlik açısından yeni yatırım fırsatları sunmak istediklerini söyledi.

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde "acil" reform yapılması gerektiğinin altını çizerek, Gazze ve Ukrayna'da devam eden savaşların çözüme ulaşmamasını örnek gösterdi.

"Bu katliam devam edemez"

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına değinen Lula da Silva, "Bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması gerekiyor, Gazze'deki halkın yaşadığı bu durum son bulmalı. Bu katliam devam edemez." diye konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez de Gazze'ye daha fazla uluslararası insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) müzakerelerini anımsatan Sanchez, bu anlaşmanın her iki tarafa da büyük fayda sağlayacağını ve engellerin aşılması için destek vereceklerini belirtti.

"Tehdidi unutmamak, onu önlemenin ilk şartıdır"

Sanchez, Brezilya'da geçen yıl meydana gelen Kongre baskınına dikkati çekerek, "Demokratik ilkelerin savunulmasında kararlı olmalıyız. Tehdidi unutmamak, onu önlemenin ilk şartıdır." ifadesini kullandı.

Brezilya'nın yenilenebilir enerji potansiyeline değinen Sanchez, yatırımlar için Brezilya'nın güvenli bir seçenek olduğunu kaydetti.

Öte yandan Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılacağı belirtilen devlet başkanlığı seçimiyle ilgili iki liderin de demokratik güvence çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile Görüştü - Son Dakika

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