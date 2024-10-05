İspanya'da Gazze Soykırımı Protestoları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İspanya'da Gazze Soykırımı Protestoları

İspanya genelinde STK'lar ve partiler, Gazze'deki soykırımın 1. yılı dolayısıyla gösteri düzenliyor.

05.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve sol görüşlü siyasi partilerin çağrılarıyla, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı dolayısıyla üç gün sürecek ülke genelindeki gösteriler başladı.

Filistin ile Devlet Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı STK'nın öncülük ettiği gösterilerin, 5-7 Eylül tarihleri arasında Madrid, Barselona, Bilbao, Zaragoza, Valensiya, Granada, Malaga, Cadiz, Sevilya, Santander, Salamanca ve Büyük Kanarya gibi 50'den fazla şehirde yapılacağı duyuruldu.

Başkent Madrid'de kent merkezinde yapılan ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, aralarında bazı sanatçılar ve siyasetçilerin de olduğu binlerce kişi katıldı.

"Bu bir savaş değil soykırım", "Sessiz kalma soykırıma ortak olma", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Katil Netanyahu", "İsrail'in suç ortakları ABD ve AB" sloganları ve dövizleri gösteride öne çıktı.

İspanyol STK'lar yayımladıkları manifestoda, İspanya hükümetine ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine İsrail ile diplomatik, askeri, ekonomik, siyasi, kültürel tüm ilişkileri kesme çağrısında bulunarak, "Soykırımı durdurmak için etkili önlemlere ihtiyacımız var. Uluslararası toplumun eylemsizliği İsrail'in cezasız kalmasına neden oluyor. Sessizlik, İsrail'in sahip olduğu cezasızlık rejimini körüklüyor. Bu sadece Filistin için değil, uluslararası düzen için de çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." açıklamasında bulundu.

İsrail ordusunun saldırılarının başladığı 7 Eylül 2023'den bu yana Gazze'de her 3 binadan 2'sinin yıkıldığı, 42 binden fazla insanın öldürüldüğü, milyonlarca insanın yerlerinden edildiği vurgulanan manifestoda, "acil ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi, İsrail'in 76 yıldır devam eden Filistin'deki işgalinin ve sömürgeciliğinin sona ermesi" çağrısı yapıldı.

Ayrıca, "özellikle Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'in yargılanmasında Güney Afrika'nın yanında durulması ve siyonist devletin hesap vermesinde daha aktif bir rol oynanması" talep edildi.

Gösteriler, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde de devam edecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Politika, İspanya, madrid, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Gazze Soykırımı Protestoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
17:32 CHP lideri Özel’den Erdoğan’a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:41:03. #1.13#
SON DAKİKA: İspanya'da Gazze Soykırımı Protestoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement