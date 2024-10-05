İspanya'da Gazze Soykırımı Protestoları

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İspanya'da sivil toplum kuruluşları (STK) ve sol görüşlü siyasi partilerin çağrılarıyla, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılı dolayısıyla üç gün sürecek ülke genelindeki gösteriler başladı.

Filistin ile Devlet Dayanışma Ağı (RESCOP) adlı STK'nın öncülük ettiği gösterilerin, 5-7 Eylül tarihleri arasında Madrid, Barselona, Bilbao, Zaragoza, Valensiya, Granada, Malaga, Cadiz, Sevilya, Santander, Salamanca ve Büyük Kanarya gibi 50'den fazla şehirde yapılacağı duyuruldu.

Başkent Madrid'de kent merkezinde yapılan ve Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, aralarında bazı sanatçılar ve siyasetçilerin de olduğu binlerce kişi katıldı.

"Bu bir savaş değil soykırım", "Sessiz kalma soykırıma ortak olma", "Nehirden denize Filistin kazanacak", "Katil Netanyahu", "İsrail'in suç ortakları ABD ve AB" sloganları ve dövizleri gösteride öne çıktı.

İspanyol STK'lar yayımladıkları manifestoda, İspanya hükümetine ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine İsrail ile diplomatik, askeri, ekonomik, siyasi, kültürel tüm ilişkileri kesme çağrısında bulunarak, "Soykırımı durdurmak için etkili önlemlere ihtiyacımız var. Uluslararası toplumun eylemsizliği İsrail'in cezasız kalmasına neden oluyor. Sessizlik, İsrail'in sahip olduğu cezasızlık rejimini körüklüyor. Bu sadece Filistin için değil, uluslararası düzen için de çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." açıklamasında bulundu.

İsrail ordusunun saldırılarının başladığı 7 Eylül 2023'den bu yana Gazze'de her 3 binadan 2'sinin yıkıldığı, 42 binden fazla insanın öldürüldüğü, milyonlarca insanın yerlerinden edildiği vurgulanan manifestoda, "acil ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi, İsrail'in 76 yıldır devam eden Filistin'deki işgalinin ve sömürgeciliğinin sona ermesi" çağrısı yapıldı.

Ayrıca, "özellikle Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail'in yargılanmasında Güney Afrika'nın yanında durulması ve siyonist devletin hesap vermesinde daha aktif bir rol oynanması" talep edildi.

Gösteriler, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde de devam edecek.