İspanya'dan Filistin'e Destek Zirvesi - Son Dakika
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İspanya'dan Filistin'e Destek Zirvesi

İspanya\'dan Filistin\'e Destek Zirvesi

İspanya, Filistin ile ilk hükümetler arası zirveyi Madrid'de yaparak destek mesajı verdi.

21.11.2024 13:48
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İspanya, 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıdığı Filistin Devleti ile hükümetler arası ilk zirveyi Madrid'de gerçekleştirdi.

Başbakanlık konutu Moncloa'da düzenlenen zirvede heyetlere İspanya'dan Başbakan Pedro Sanhez, Filistin'den Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa başkanlık etti.

İspanya'nın Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği, İçişleri, Çalışma ve Sosyal Ekonomi, Eğitim ve Spor ile Gençlik ve Çocuk bakanları, Filistin'in de Çalışma, İçişleri ve Eğitim bakanları zirvede hazır bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında bu zamana kadar Filistin ile ilk kez bir hükümetler arası zirvenin gerçekleşmesi ve bunun İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında soykırım yaptığı dönemde olması, zirvenin içeriğinden daha çok verdiği diplomatik mesajı öne çıkardı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) Gazze'de acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkesi içeren karar tasarısını 4. kez veto etmesinin ardından İspanya'nın Filistin ile en üst düzeyde hükümetler arası zirve yapması, Filistin'e verdiği desteği perçinlemiş oldu.

Basın toplantısı yapılmayan ve sadece görüntü alınmasına müsaade edilen zirve kapsamında İspanya ve Filistin hükümetleri, çalışma ve eğitim alanlarında işbirliklerini güçlendirmeyi öngören memorandum imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'dan Filistin'e Destek Zirvesi - Son Dakika

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