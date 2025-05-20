İspanya, Filistin İçin Madrid Grubu'nu Topluyor

İspanya, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'deki durumdan dolayı, Filistin'e destek için kurulan "Madrid Grubu"nda yer alan bazı Avrupa ve İslam dünyası ülkelerinin dışişleri bakanlarını 25 Mayıs'ta toplantıya çağırdı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in ifadesiyle "Gazze'nin toplu mezarlığa dönmesinin engellenmesi için" toplanacak Madrid Grubu'nda bazı Avrupa, Arap ve Müslüman ülkeler bulunuyor.

Albares, Madrid Grubu'nun toplanacak olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısına, iki devletli çözümün kesinleştirilmesi ve uygulanması amacıyla tüm desteğimizi, gücümüzü ve diplomatik kapasitemizi katmak istiyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için diplomatik baskıyı artırmak amacıyla 25 Mayıs'ta Madrid'de yapılacak toplantıya davetli olan Türkiye'nin de katılacağı öğrenildi.

Madrid Grubu'nun Eylül 2024'teki son toplantısına İspanya, Türkiye, Norveç, Slovenya, İrlanda, Filistin, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Katar ve Bahreyn katılmıştı.