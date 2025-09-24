Isparta'da Bağımlılık İddiaları Reddedildi - Son Dakika
Isparta'da Bağımlılık İddiaları Reddedildi

24.09.2025 21:37
Isparta Valisi, bağımlılık yapıcı madde kullanımında Türkiye birincisi iddialarını yalanladı.

Isparta Valiliğinde düzenlenen 2025 3. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Süleyman Demirel Üniversitesinin bağımlılık düzeyini ölçen bilimsel çalışması paylaşıldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaya göre kentin, bağımlılık yapan maddelerin herhangi bir türünde kullanım oranı açısından Türkiye birincisi olmadığı belirlendi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Isparta Valisi Abdullah Erin, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin bağımlılık düzeyinin tespiti için yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıldığını belirterek, sosyal medyada, "kentin bağımlılık yapan bir madde kullanımında birinci olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Vali Erin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu hep reddettik. Isparta genelinde yürüttüğümüz maddeyle mücadele konusunda ortaya çıkan veriler, üniversitelerimizin çalışmaları ve diğer kurumlarımızın bulgularıyla bu görüşümüzü teyit eden bir sonuca ulaştık. Öngördüğümüzden farklı bir sonuç yok. Biz, iddia edildiği gibi bir madde kullanımında Türkiye'de birinci sırada değiliz. Bundan sonra da tüm kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sağlık teşkilatımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ile BAMKOM'un koordinasyonu içinde bağımlılığı en alt düzeye çekecek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Şehri ayağa kaldıran iddia! Vali çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı

"MADDE BAĞIMLILIĞI TÜRKİYE ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA"

Anket çalışmasını yürüten Doç. Dr. Adnan Karaibrahimoğlu ise çalışmanın Dünya Sağlık Örgütünün geliştirdiği ASIST ölçeği uygulanarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Çalışmanın tamamen bilimsel yöntemlere göre hazırlanan örneklerle yaklaşık 7 bin 200 katılımcıyla yapıldığını aktaran Karaibrahimoğlu, "Türkiye ortalaması yüzde 2,6 iken Isparta genelinde ortalamaya yakın bir kullanım sıklığı elde ettik. Isparta'da madde bağımlılığı ve kullanım sıklığı Türkiye ortalamasının çok altındadır. Bunu özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA

