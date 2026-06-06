Isparta\'da Gül Hasadı Sezonu Başladı

ISPARTA'da gül hasadının başlaması ile üreticiler ve mevsimlik işçiler, seher vakti mesailerine başlıyor. Gün ağarmadan bahçelerde hazır olan işçilerin özenle topladığı gül çiçekleri, kazanlarda yüksek ısıda pişirilerek gül yağı, konkret ve gül suyuna dönüşüyor.

Türkiye'nin 'gül bahçesi' olarak bilinen Isparta'da hasat sezonu başladı. Sabah erken saatte gül çiçeklerinin toplanıp, fabrikada işlenmesiyle devam eden meşakkatli sürecin ilk halkasını işçiler oluşturuyor. Genellikle gün doğmadan bahçede mesaiye başlayan işçiler, gül çiçeklerini özenle topluyor. Kısa süre önce başlayıp, haziran sonuna kadar süren hasat mevsiminde gül bahçelerine akın eden işçiler, öğle saatlerine kadar açmış olan tüm gül çiçeklerini toplayarak alım merkezlerine teslim ediyor.

TOPLAMA MERKEZLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Toplanan güller çuvallar içerisinde alım merkezlerinde bulunan noktalara götürülüyor ve tartılarak teslim alınıyor. Daha sonra kamyonetlere yüklenen gül çuvalları gül yağı fabrikalarına taşınarak işçiler tarafından gül kazanlarına boşaltılıp, yüksek ısıda pişirilerek gül yağı, konkret ve gül suyu üretimi gerçekleştiriliyor. Isparta'da gül üreticilerinin ortak olduğu Gülbirlik 4 ayrı fabrikada gül yağı üretimi yaparken; özel sektöre ait çok sayıda fabrikada da yağ üretimi gerçekleştirilerek, bu ürünler kozmetik sanayide kullanılmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor.

1800'LÜ YILLARDAN BU YANA UZANAN SERÜVEN

'Gülcüzade İsmail Efendi'nin askerlik yaptığı Bulgaristan'dan getirdiği gül fidelerini yetiştirmesiyle Isparta'da 1800'lü yıllarda gülcülüğün başladığı biliniyor. O yıllarda gül imbiklerinde odun ateşiyle ve oldukça zahmetli yöntemle elde edilen gül yağı günümüzde daha modern sistemle üretilmeye devam ediyor.

OLDUKÇA MEŞAKKATLİ

Güneykentli üretici Hüseyin Kaya, 20 yıldır gülcülük yaptığını belirterek, ek iş olarak yaptığı gülcülüğün oldukça meşakkatli olduğunu ancak gül hasadının keyifli olduğunu söyledi.

'ÇOCUĞA BAKAR GİBİ BAKMALISIN'

Kaya, "Emekliyim ve ek iş olarak yapıyorum. Gülcülük oldukça meşakkatlidir. Çocuğa bakar gibi bakmalısın. Otunu ayıklayacaksın, ilacını, gübresini atacaksın ki sana çiçek versin. İşçi bulmak çok zor. O yüzden çok sıkıntı çekiyoruz. Ama seher vaktinde kalkıp tertemiz havada gül toplamak ayrı bir keyif" diye konuştu. Kaya, bu yıl 2 dekar bahçesinden 1,5- 2 tona yakın çiçek beklediğini, bunun da kendisine 160 bin lira gelir getireceğini ancak masraflar çıkınca kendisine çok fazla bir kazanç kalmayacağını da kaydetti.

YEVMİYE 700- 800 LİRA

Yıllardır gül hasadı işinde çalışan ve işçi çavuşluğu yapan Orhan Ayan da "15- 16 ekibimle gül sezonunda hizmet veriyoruz. Bu yıl kilo başına 34 lira ücret alıyoruz. Sabah 04.30- 05.00 gibi başlıyoruz ve bahçe bitinceye kadar çalışıyoruz. Bir işçi yaklaşık 20- 25 kilo gül topluyor. Günlük 700- 800 lira kazanç sağlıyoruz. Yaptığımız işten oldukça keyif alıyoruz" dedi.