Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hasan Şahin ve Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu çalışanı Ahmet İlkay Uluğbay hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

30.07.2024 17:35
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ISPARTA'da Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili ve Gülkent Öğrenci Yurdu Müdürü Hasan Şahin (37) ile Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay'ın (30) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 25 Temmuz saat 16.30 sıralarında Keçiborlu ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hasan Şahin yönetimindeki 20 ACN 897 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Z.G. yönetimindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin demir yığını haline döndüğü kazada sürücü Şahin ile yanındaki Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Keçiborlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Z.G. ise ifadesinin ardından bırakıldı.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kamyona çarptığı anlar yer aldı.

Isparta\'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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