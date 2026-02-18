ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi

ABD\'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi
18.02.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a olası bir saldırısı gündemde gelirken; İsrail Ordusu, İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verdi. Savaş hazırlığı talimatının da verildiği belirtilirken; İran'ın misilleme yapabileceği kaygısıyla güvenlik toplantıları gerçekleştirildi.

ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin ABD'nin İran'a saldırması durumunda Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme yapabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

SAVAŞ HAZIRLIĞI TALİMATI VERİLDİ

Bu bağlamda, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı ile sivil savunma ve acil durum birimlerine "savaş hazırlığı" talimatı verildiği aktarıldı.

ABD'nin İran'a saldırı başlatması ihtimali üzerine İsrail'de tüm kademelerde hazırlık toplantılarının gerçekleştirildiği kaydedildi. Olası saldırının zamanlaması ve kapsamının ise henüz net olmadığı belirtildi.

İRAN'A SALDIRI İHTİMALİ NEDENİYLE GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANTISI PAZAR GÜNÜNE ERTELENDİ

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İran'a saldırı ihtimali nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde perşembe toplanacak İsrail güvenlik kabinesi de pazar gününe ertelendi.

Gazeteye konuşan İsrailli yetkililer, İran'ın yürüttüğü dolaylı müzakerelerde Washington yönetiminin taleplerini karşılamadığını ancak zaman kazanmaya ve ABD'yi yanıltmaya çalıştığını öne sürdü.

Öte yandan haberde, diplomatik kaynakların Washington yönetiminin sabrının İran'ın beklediğinden daha çabuk tükeneceği yorumunda bulunduğu da aktarıldı.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRMASI HALİNDE İSRAİL'İN DE BU SALDIRILARA KATILACAĞI İDDİA EDİLİYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonun haberinde ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia edildi.

Kanal 12'ye konuşan üst düzey ABD'li bir yetkili, salı günü Cenevre'de İran'la yapılan ikinci tur nükleer müzakerelerin "tam bir fiyasko" olduğunu ileri sürdü.

Bir diğer ABD'li yetkili ise İran'a nükleer programına ilişkin önemli tavizler içeren şartları kabul etmesi için ay sonuna kadar süre verildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik büyük çaplı bir saldırı talimatı vermeye "çok yakın" olduğunu öne süren ABD'li yetkililer, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Üst düzey İsrailli bir yetkili, "Takvim daralıyor. Bu durum askeri hazırlık açısından da geçerli. Sonunda kararı verecek tek bir kişi var." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasında, Umman aracılığında salı günü İsviçre'nin Cenevre kentinde 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu yapılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin "bazı açılardan iyi gittiğini" ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ikinci tur nükleer müzakereler sonrası ülkesinin nükleer programına ilişkin, "Nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi - Son Dakika

Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Altında şok düşüş sonrası tepki alımı Altında şok düşüş sonrası tepki alımı
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
New York’ta kilisede patlama: 5 kişi ağır yaralandı New York'ta kilisede patlama: 5 kişi ağır yaralandı

23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
20:23
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 23:47:12. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'nin tehditleri sonrası İsrail alarma geçti! Savaş hazırlığı talimatı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.