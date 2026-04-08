İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

08.04.2026 10:56
ABD ile İran arasında son dakika sağlanan iki haftalık ateşkes kapsamında Tahran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı kabul etti. İsrail’in süreci sabote edebileceği endişesi artarken, Çin ve Pakistan’ın olası bir saldırı durumunda Tel Aviv’e karşılık verebileceği iddiaları gündeme geldi.

ABD ve İran, iki haftalık bir ateşkes konusunda salı günü anlaşmaya vardı. Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nı geçici olarak yeniden açmayı kabul etti. Anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes için belirlediği sürenin dolmasına 1 saat kala tamamlandı. İran, müzakerelerde kalıcı ateşkes sağlanması için 10 maddelik bir plan hazırladı. Plan, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir düzen oluşturulması, İran'ın müttefiklerine yönelik saldırılara son verilmesi ve ABD ordusunun Orta Doğu'dan çekilmesi gibi şartlar içeriyor. 

ATEŞKES SONRASI SABOTAJ ENDİŞESİ

Yapılan anlaşmanın ardından İsrail’in ateşkesi sabote etme ihtimali kamuoyunda tedirginlik yaratmaya başladı. Bölgedeki kırılgan dengeye dikkat çekilirken, gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ÇİN VE PAKİSTAN HAZIR BEKLİYOR 

The Young Turks (TYT) programında konuşan Türk asıllı Amerikalı gazeteci Cenk Uygur, Çin ve Pakistan’ın olası bir İsrail nükleer saldırısına karşılık vereceğini öne sürdü.

TRUMP'A SERT ELEŞTİRİ

Uygur, Donald Trump’ın seçim sürecinde Joe Biden ve Kamala Harris’in ABD’yi savaşa sürükleyeceğinden endişe ettiğini ancak kendi politikalarının da savaşa zemin hazırladığını savundu. Uygur, "Dış politikası bir felaketti. Asıl mesele savaşlara karşı olduğunu söylemişti. Özellikle Ortadoğu’daki savaşlara karşıydı ve Kamala Harris ile Joe Biden’in bizi Üçüncü Dünya Savaşı’na sokacağından endişeliydi. Peki şimdi elimizde ne var?" ifadelerini kullandı.

"GÖREVDE 'BABUN' VAR" 

Uygur, ABD eski Başkanı Donald Trump’a yönelik sert ifadeler kullandı ve Netanyahu ile ilişkisini eleştirdi. Uygur, “Yani bir nükleer felaketin eşiğindeyiz çünkü görevde bu ‘babun’ var. Sürekli ‘Ah Bibi seni nasıl mutlu edebilirim?’ diyor. Bu adama katlanamıyorum. Vaat ettiği her şeyin tam tersini yapıyor.” şeklinde konuştu.

"RUSYA VE ABD TÜKETİYOR, ÇİN KAZANIYOR"

Rusya’nın Ukrayna savaşında kaynaklarını tükettiğini, ABD’nin ise Ortadoğu’da yüksek maliyetlere katlandığını söyleyen Uygur, bu süreçten en kârlı çıkan ülkenin Çin olduğunu ifade etti. Uygur, "Günde 1 ila 2 milyar dolar harcıyoruz. Hem Rusya hem de ABD kendini tüketiyor. Çin ise buna sadece gülüyor" dedi.

"BAŞA DÜRÜST BİR AMERİKALI GETİRİN"

Uygur, açıklamalarının sonunda ABD yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürerek, ülkenin başına dürüst bir liderin gelmesi gerektiğini dile getirdi.

    Yorumlar (5)

  • zeki zeki:
    pakistan sen neymişsin be abi 12 0 Yanıtla
    nevzat ak nevzat ak:
    adamların nükleri var. nükler silah çok caydırıcı 5 0
  • Hüseyin Şentürk Hüseyin Şentürk:
    Türkiye ye ne yapacak bu süreçte? 4 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    ABD ye Ruslar karşı çıkmadığı müddet Çin boş tahminim 3 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Büyük palavta 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
