İsrail, BM\'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı\'na vergi indirimlerini kaldırıyor

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas'a yardım etmekle suçladığı, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'ndeki en büyük ve etkili yardım kuruluşu Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağlanan vergi indirimlerinin kaldırılacağını duyurdu.

Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA'nın BM ajansı olarak elde ettiği vergi indirimlerini iptal eden üç kararı imzalayacağını kaydetti.

İsrail basınındaki haberlere göre UNRWA, gümrük ve ithalat vergilerinden muaftı ayrıca ithal ettiği ürünlerde katma değer vergisinin yanı sıra akaryakıtta sübvansiyon avantajı elde ediyordu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.