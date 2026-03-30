İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

30.03.2026 12:06
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta Tahran’a yönelik saldırısıyla başlayan İran Savaşı’nda bir ay geride kalırken, taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İran ve Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentindeki petrol rafinerisine füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası rafineride yangın çıktı.

GECE BOYUNCA SALDIRILAR SÜRDÜ

Dün gece İsrail, İran'ın enerji altyapısına saldırdı. Gece boyunca Tahran'ın büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken sabah saatlerinde İran Enerji Bakan Yardımcısı, gece boyunca meydana gelen hasarın ardından Tahran ve Elbruz eyaletinde elektriğin tamamen yeniden verildiğini söyledi.

İsrail ordusu da gece boyunca İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İsrail ordusu, kendisinin de Tahran genelinde İran rejiminin altyapısına saldırdığını açıkladı.

İran'ın Tebriz Petrokimya Şirketi de ABD-İsrail'in sabah erken saatlerde düzenlediği saldırıda tesislerinin bazı bölümlerinin hedef alındığını bildirdi.

İRAN, HAYFA'DAKİ RAFİNERİYİ VURDU

Sabah saatlerinde ise İran ve Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi vuruldu. Savaşın başından bu yana 2. kez vurulan rafineriden dumanlar yükseliyor.

AYNI ANDA 10 NOKTA VURULDU

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu, İran ve Lübnan'dan atılan roket ve füze parçalarının Hayfa'nın yanı sıra kuzeydeki Kiryat Şimona ve Binyamina yerleşimlerindeki en az 10 noktaya düştüğünü aktardı.

İSRAİL’İN EN BÜYÜK ENERJİ TESİSLERİNDEN BİRİ

Vurulan tesisin, İsrail’in en büyük petrol rafinerisi olduğu ve ülkenin yakıt üretiminin önemli bir bölümünü karşıladığı biliniyor. Aynı zamanda jet yakıtı, dizel ve petrokimya üretiminin merkezi konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli, onlarca uçak kalkamadı
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a saldırı girişimi, kilisede hedef oldu
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel

12:09
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37’si aynı yanıtı verdi
Liderleri kara kara düşündürecek anket: Vatandaşların yüzde 37'si aynı yanıtı verdi
11:54
Barış Alper’e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama
11:44
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD’li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
İran, okul katliamı emrini veren 2 ABD'li subayı ifşa etti: Bunları sakın unutmayın
11:30
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
11:30
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor Milli futbolcu formayı giyecek
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor! Milli futbolcu formayı giyecek
11:26
İstanbul’daki zincirleme kazada mucize Şehit polis hayata döndü
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
11:11
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
11:04
Etimesgut Belediyesi’ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk açıklama
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
10:31
ABD, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
ABD, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu ele geçirmek için operasyon planlıyor
10:18
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
Kız yurdunun karşısında skandal görüntü: İzleyen herkes Bakanlığı etiketliyor
09:29
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
