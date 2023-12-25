İsrail\'de yaşamayan Yahudiler İsrail ordusunda askerlik yapabiliyor

İsrail vatandaşı olmayan ve başka ülkelerde yaşayan Yahudiler de gönüllü olarak İsrail ordusunda askerlik yapabiliyor.

Gazze'ye yönelik saldırılar sürerken, "yalnız asker" (lone soldier) olarak adlandırılan ve bazıları İsrail vatandaşı olmadığı halde İsrail ordusunda askerlik yapan kişilerin varlığı gündeme geldi.

AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcülüğüne yazılı olarak, "Herhangi bir Yahudi, İsrail vatandaşı olmasa bile İsrail ordusunda görev yapabilir mi? Yoksa askere gidebilmek için öncelikle İsrail vatandaşlığı mı alması gerekiyor?" sorusunu yöneltti.

Yazılı olarak verilen cevapta, "İsrail vatandaşı olmayanlar İsrail ordusuna gönüllü olarak katılabilir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunda şu an vatandaş olmadığı halde askerlik yapan kaç kişinin bulunduğu yönündeki soruyu ise Ordu Sözcülüğü, "Güvenlik gerekçesiyle bu bilgiyi paylaşamayız." şeklinde yanıtladı.

İsrail'de zorunlu askerlik süresi 18 yaşına gelen erkekler için 32 ay, kadınlar için ise 24 ay olarak uygulanıyor. Bunu reddeden herkes 200 güne varan hapis cezası ve toplumsal baskı ile karşı karşıya kalabiliyor.

- İsrail'de askerlik yapan çifte vatandaşlara Fransız vekilden tepki

İsrail yasalarına göre çifte vatandaşlığı bulunan ve başka ülkelerde yaşayan İsrail vatandaşları da İsrail'de askerlik yapmak zorunda.

Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusunda 4 bin 185 Fransız asıllı asker bulunduğunu belirterek bu kişiler hakkında, "Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına ortaklık ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Portes, 23 Aralık'ta X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların boyutuna dikkati çekti.

Konuyla ilgili Fransa Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusu dilekçesini de paylaşan Portes, 7 Ekim'den bu yana yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere Gazze halkının yüzde 1'inin öldürüldüğünü vurgulayarak Gazze'de sivillerin zorla yerlerinden edildiğini kaydetti.

Gazze'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirten Portes, Gazze'de görevli Fransız asıllı askerlerin bu suçlara "ortaklık" yaptığını ve bu nedenle adalet karşısına çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Portes, Fransız adaletinin, bölgede görevli Fransızların uluslararası hukuka ve Fransız hukukuna aykırı eylemlerindeki sorumluluğu araştırmakla yükümlü olduğuna işaret etti.

İsrail ve Fransız makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Güney Afrika'dan yargılama tehdidi

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığından 18 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada da bazı vatandaşların ve ülkede daimi ikameti bulunan kişilerin İsrail ordusuna katıldığı ya da katılmayı düşündüğü yönündeki haberlerden derin endişe duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, böyle bir adımın, uluslararası hukukun çiğnenmesine ve daha fazla suç işlenmesine zemin hazırlayacağı ve bu kişilerin bu nedenle kovuşturmaya tabi tutulabileceği kaydedildi.