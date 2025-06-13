İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu - Son Dakika
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İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

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İsrail\'den İran\'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
13.06.2025 12:32  Güncelleme: 12:39
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İsrail\'den İran\'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
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Natanz nükleer tesisi başta olmak üzere İran'daki çeşitli kritik noktalara 300'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Bölgenin en büyük Türk şehri olarak bilinen Tebriz kentindeki havalimanının yakını vuruldu, bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı sürüyor. Bu kez Tebriz kenti İsrail'in şiddetli saldırısı altında...

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

TEBRİZ'E ŞİDDETLİ SALDIRI

Gece yarısı başlatılan saldırıları sürdüren İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. İran basını, saldırıyı "Tebriz İsrail'in şiddetli saldırısının hedefinde" sözleriyle duyurdu.

NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU AZERBAYCAN TÜRKÜ

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz, bölgenin en büyük Türk şehri olarak biliniyor. Nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu kent, aynı zamanda İran'ın dördüncü büyük şehri ve önemli bir sanayi merkezi.

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

6 BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan; İsrail saldırılarında altı İranlı nükleer bilim insanı da öldürüldü. Saldırılarda Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zülfikari, Seyyid Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi adlı 6 bilim insanının öldürüldüğü bildirildi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İran basını, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi hayatını kaybetti.

İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

"İNTİKAM" BAYRAĞI KUBBEDE

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkının camide toplandığı görüldü.

Tebriz, İsrail, Natanz, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • atakan şimşek:
    haritadan şu İTRAİLi silin 173 14 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    İran'ın eli armut'mu topluyor acaba 177 4 Yanıtla
  • 369963:
    Ne bekliyorsunuz vurun sizde ne olursa olsuna artık 133 4 Yanıtla
  • Asil280721&:
    Irak gitti Mısır gitti Filistin gitti Suriye gitti şimdi İran sıra Türkiye olduğunu zannediyorlar ama Türkler 3000 yıldır savaş kaybetmiyor biz mermiye kafa atan tanka pembe takan kişileriz ey İsrail bunu bil 61 46 Yanıtla
  • ragip emir colak:
    ABD ve İsrail’in on yıllardır bu coğrafyada laikliğe karşı siyasal islamı neden pompaladığını şimdi anladınız mı? İran islam devrimi öncesi laiklik ile Yönetilen İran’ı bölüp parçalıyorlar çünkü Humeyni abd ve İsrail’in adamidir. Din adı altında ülkenin tüm değerleri nasıl yok ediliyor herkes görüyor sanırım. Şimdi ise haritadan silinmeye çalışıyorlar. Amaç büyük İsrail devletini kurmak. Bakalım irandan sonra sıra kime gelecek. Herkes sıkı dursun.. 72 17 Yanıtla
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