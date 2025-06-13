İsrail\'den İran\'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu

İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırı sürüyor. Bu kez Tebriz kenti İsrail'in şiddetli saldırısı altında...

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

TEBRİZ'E ŞİDDETLİ SALDIRI

Gece yarısı başlatılan saldırıları sürdüren İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentindeki havalimanının yakınını vurdu. Bölgeden yoğun duman yükseldi. İran basını, saldırıyı "Tebriz İsrail'in şiddetli saldırısının hedefinde" sözleriyle duyurdu.

NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞU AZERBAYCAN TÜRKÜ

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin başkenti olan Tebriz, bölgenin en büyük Türk şehri olarak biliniyor. Nüfusunun çoğunluğunu Azerbaycan Türkleri'nin oluşturduğu kent, aynı zamanda İran'ın dördüncü büyük şehri ve önemli bir sanayi merkezi.

6 BİLİM İNSANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan; İsrail saldırılarında altı İranlı nükleer bilim insanı da öldürüldü. Saldırılarda Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zülfikari, Seyyid Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi ve Fereydoun Abbasi adlı 6 bilim insanının öldürüldüğü bildirildi.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

İran basını, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca saldırılarda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Ajansı Eski Başkanı Feridun Abbasi ve Nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi hayatını kaybetti.

"İNTİKAM" BAYRAĞI KUBBEDE

İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkının camide toplandığı görüldü.