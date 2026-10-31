İsrail, El Halil\'de iki askeri öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktı

İsrail, El Halil'de iki askeri öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail güçleri, cuma günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de iki İsrail askerini öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktı. Yıkılan evler, iki İsrail askerinin öldürülmesiyle suçlanan iki Filistinliye aitti.
EL HALİL, 31 Ekim (Xinhua) -- İsrail güçleri, cuma günü Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde iki İsrail askerini öldürmekle suçlanan iki Filistinlinin evlerini yıktı.
Kaynak: Xinhua
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