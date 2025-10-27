Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor? - Son Dakika
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

27.10.2025 16:22
İsrail'in, Gazze'de Türk askerinin varlığını istememesinin ardındaki neden belli oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece açıklamalarla değil, "aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koyduğunu" belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

BM İLE KESİNLİKLE ÇALIŞMAYACAĞIZ

Saar, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına karşı adımlarının ele alındığı danışma görüşünde, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de BM ajanslarını desteklemesi yönündeki kararına karşın, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile "kesinlikle çalışmayacaklarını", uluslararası yargının kararlarını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar

"TÜRKİYE DİPLOMATİK VE EKONOMİK YAPTIRIM UYGULADI"

Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce Türkiye'nin katılma ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Saar, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan liderliğindeki Türkiye, İsrail'e karşı yaklaşımını sadece olumsuz açıklamalarla değil, aynı zamanda İsrail'e karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla da ortaya koydu." dedi.

AB'Yİ DE SUÇLADI

Filistin yönetiminin, anlaşma kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere ödeme yaptığını savunan Saar, AB'nin Filistin yönetimini sorumlu tutmak yerine "aklayarak" destek olduğunu ileri sürdü.

GAZZE'DEN ÇEKİLMEK İÇİN ŞART KOŞTU

Saar, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin, "Hamas'ın silahsızlanmasına bağlı olduğunu" iddia ederek bunun ardından anlaşmadaki yükümlülükleri gereğince Gazze'den çekilmeyi gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

BATI ŞERİA'YI İLHAK TASARISI

İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'yı ilhak etmesi yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde ön oylamada onaylanmasına değinen Saar, tasarının muhalefet tarafından getirildiğini iddia etti. Saar, tasarının, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail ziyareti sırasında Meclis'e getirilmesinin "ne akıllıca ne de sorumlu olduğunu" söyledi. Saar, hükümetin bu adımı desteklemeyeceğini, dolayısıyla İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı yasa tasarısının Meclis'ten geçmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İsrail, Gazze, Hukuk, Son Dakika

