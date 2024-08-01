İsrail, Gazze'de alıkoyup işkence yaptığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de alıkoyup işkence yaptığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu ve işkence maruz bıraktığı 19 Filistinli serbest bırakıldı. Filistinlilerin alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları belirtildi.

01.08.2024 15:20
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- İsrail, Gazze'de alıkoyup işkence yaptığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde alıkoyduğu ve işkence maruz bıraktığı 19 Filistinli, serbest kaldı.

Filistinli yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde alıkoyduğu 19 Filistinliyi serbest bıraktığı belirtildi.

İsrail'in Kissufim bölgesindeki kapıdan serbest bırakılan Filistinlilerin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı. Filistinlilerin alıkonuldukları süre boyunca darp, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları, aç bırakıldıkları ifade edildi. 31 yaşındaki Saeed Abu Tafa, "Her türlü işkenceyi gördüm. Cehennemdeydim. İsrail gözaltı merkezleri Guantanamo'dan daha beterdir" ifadelerini kullandı. İşkence sırasında 3 kaburga kemiğinin kırıldığını, omuriliğinin de yaralandığını, vücudunun her yerinde hala ağrıların olduğunu söyleyen Abu Tafa, "İsrail askerleri canavardı. Her yerimize vurdular ve bize elektrik verdiler" dedi.

İsrail, Gazze'ye saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. Bir kısmı daha sonra gruplar halindeki serbest bırakılırken, diğerlerinin akıbeti ise bilinmiyor.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'de alıkoyup işkence yaptığı 19 Filistinliyi serbest bıraktı - Son Dakika

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