İsrail, Gazze Şeridi\'nde 1048 Filistinliyi öldürdü

Güncel

İsrail ordusu, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nde, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararları almasından bu yana 1048 Filistinliyi öldürdü, 1800'ünü de yaraladı.

İsrail güçleri, uluslararası hukuku ve kanunları hiçe sayarak nüfusun büyük çoğunluğunu yerinden ettiği ve insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 119. gününde de sürdürdü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu, UAD'ın 26 Ocak'ta İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararlarına hükmetmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 108 katliam gerçekleştirdi.

İsrail ordusu 27 Ocak'tan bu yana Gazze Şeridi'nde 1048 Filistinliyi öldürdü, 1800'ünü de yaraladı.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.