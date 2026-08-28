İsrail Hava Saldırılarında 3 Filistinli Öldürüldü

GAZZE, 28 Ağustos (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik İsrail hava saldırılarında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, perşembe günü Gazze'nin batısını hedef alan İsrail hava saldırısında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yerel güvenlik kaynaklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) en az bir füzeyle hedef aldığı bisikleti kullanan kişi hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi'nden sağlık kaynakları da Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir evin çatısını hedef alan İsrail İHA saldırısında genç bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un el-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu çadıra yönelik İsrail hava saldırısında ise bir Filistinli daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan henüz olaylara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Gazze Kenti Tıbbi Yardım Direktörü Muhammed Ebu Afeş, aralarında diyabet hastalarının da bulunduğu 300.000 ila 350.000 hastanın acil olarak ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'nin tamamında ilaç ve laboratuvar malzemesi sıkıntısı yaşandığını belirten Ebu Afeş, bölgeye girebilen ilaç miktarının çok sınırlı olduğunu ve ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini kaydetti.

Ebu Afeş, halihazırda bölgeye girişine izin verilmeyen ilaçların ulaştırılabilmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.