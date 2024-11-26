İsrail-Hizbullah Çatışmaları Şiddetleniyor

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Lübnanlı emekli General Münir Şehade, ülkenin güneyinde Hizbullah ile girdiği kara çatışmalarının İsrail'i ateşkese zorladığını belirtti.

Son günlerde İsrail ile Hizbullah arasındaki muhtemel ateşkes gündemi meşgul ederken İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve ülkenin güneyindeki kara çatışmaları şiddetli şekilde devam ediyor.

İsrail ile Hizbullah ilk aşamada en az 15 beldede karşı karşıya geldi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına "sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladıklarını açıklamasının ardından kara savaşının "birinci aşaması"nda İsrail ordusu ile Hizbullah unsurları arasında karada ilk sıcak temas Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin Mercayun ilçesine bağlı El-Udeyse ve Marun er-Ras kasabalarında gerçekleşti.

Lübnan topraklarına sızma yapan İsrail ordusu ile Hizbullah, Bint Cubeyl, Labunne, Blida, Meys el-Cebel, Dıhayra, Kefr Killa, Ayterun, Alma eş-Şaab, Nakura, Yarun, Ramiye ve Ayta eş-Şaab gibi bölgelerde yoğun çatışmalara girerken sınırdan 1,5 kilometre uzaklıktaki Kuzuh İsrail ordusunun sızdığı en derin nokta oldu.

İsrail ordusu ayrıca görüntü paylaşarak Litani Nehri'ni geçtiklerini iddia ederken Lübnan basını söz konusu bölgenin sınırdan yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğunu öne sürdü.

Çatışmalar sınırın doğusundaki Hıyam'da şiddetlendi

Söz konusu bölgelerdeki çatışmalar uzun süre devam etmesine karşın İsrail ordusu istediği kontrolü sağlayamadı ve "ikinci aşama"da kara saldırılarını genişletirken sızdığı birçok köy ve kasabayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

Son dönemde ise çatışmalar Lübnan-İsrail sınırının batısındaki Şema ve Beyyada bölgeleriyle doğuda Hıyam'da yoğunlaştı.

Batıda sınırdan yaklaşık 7,5 kilometre uzaklıktaki Beyyada bölgesi en derine girdiği nokta olurken burada tutunamayan İsrail ordusu, sınırdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Şema'ya çekilmek zorunda kaldı.

Lübnan'ın güneyi (Güney-Nebatiye) ile doğusu (Bekaa-Baalbek) arasında stratejik bir öneme sahip olan Hıyam ise son dönemde çatışmaların en yoğun yaşandığı bölge oldu.

İsrail ordusu, 2000 yılında çekildiği, sınırın yaklaşık 6 kilometre uzağındaki Hıyam'da kontrolü sağlayarak bölgede hakimiyet tesis etmek istese de bu amacına bir türlü ulaşamadı.

Lübnanlı General Şehade, İsrail'in Lübnan'a yaklaşık iki aydır süren kara saldırıları boyunca yaşananları AA muhabirine değerlendirdi.

"(İsrail) direnişin zayıflayacağını zannetti"

İsrail'in, başta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah olmak üzere birinci kademedeki komutanlar ile çağrı cihazlarını kullanan 3 bin 200 Hizbullah mensubunu devre dışı bırakarak direnişin zayıflayacağını zannettiğini kaydeden Şehade, bu düşünceyle kara savaşına girişen İsrail'in, "ilk aşama" olarak adlandırdığı süreçte sert bir direnişle karşılaştığını söyledi.

Şehade, "İsrail'in tüm tankları direnişçiler tarafından imha edildi. Daha sonra tanklara piyadeler eşlik etti. Bu adımda Kuzuh çevresinde olduğu gibi sert direnişle karşılaşan İsrail ordusu büyük kayıplar verdi." dedi.

UNIFIL'e saldırılar

İsrail ordusunun sınır bölgesinde sızdığı köy ve kasabalara patlayıcılar yerleştirerek buralardaki yapıları yerle bir ettiğini hatırlatan Şehade, İsrail'in kara savaşı öncesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararının işlemez hale geldiğini iddia etmek için BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) bölgeden çekilmesini talep ettiğini, bu talebi yerine getirilmeyince de UNIFIL'e yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti.

Şehade, İsrail'in UNIFIL unsurlarına saldırılarının ardından "Çin, İsrail'e güçlerinin herhangi bir saldırıya uğraması durumunda askeri müdahale yapacağı uyarısında bulunan tek ülke oldu. Böylece İsrail uluslararası acil müdahale gücünün bölgeden çekilmesi planından vazgeçti." ifadelerini kullandı.

İsrail kara saldırılarının, 5 kilometrelik bir alanda tampon bölge oluşturmak, Lübnan cephesini Gazze'den uzak tutmak ve kuzeydeki yerleşimcileri geri getirmek şeklinde 3 amacı olduğunu savunan Şehade, bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini kaydetti.

General Şehade, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşın ortasında Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığına da dikkati çekerek Gallant'ın ordunun çok kan kaybetmesinden kaynaklı savaşı durdurmak istediğini, operasyonun hedefine ulaştığını iddia eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin de bu görüşü desteklediğini öne sürdü.

Sınırın batı kesimindeki son durum

İsrail ordusunun daha sonra kara savaşının ikinci aşamasına geçtiğini ve bu noktada Şema ve Beyyada bölgelerine kadar ilerlediğini, Lübnan'ın güneybatı bölgesindeki 3 vadiden İsrail'e ve ordu unsurlarına doğru sürekli kısa ve uzun menzilli füzeler ateşlendiğini aktaran Şehade şunları söyledi:

"Bölgeye giren İsrail ordusu yanında tarihi eserler konusunda uzman kişiler de getirdi. Bölgede, önemli ve sözde büyük İsrail'e ait tarihi yerler var. Ordu ile birlikte bölgeye giren bilim adamlarından biri direniş grupları tarafından öldürüldü."

Şehade, İsrail'in Hizbullah güçlerinin arasındaki bağlantıyı kesmek için bölgeyi kontrol altına alsa da son iki günde 5 tankının imha edilmesiyle Şema'dan geri çekilmek zorunda kaldığını ifade ederek "İsrail ordusu bu gelişme ile birlikte Beyyada'dan çekilmek ve Şema'ya geri dönmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Sınırın doğu kesimi

Şehade, Lübnan-İsrail sınırının doğu kesimindeki çatışmaları özetlerken "Lübnan'ın doğu kesimine gelince orada kamplarımız var. İsrail ordusu, 2 aydan beri bu kamplara girmek istiyor. Ama hala bunu başaramadı. İsrail 3 tabur askeri, havadan ve karadan füze saldırılarına rağmen bölgeyi kontrol altına alamadı." ifadelerini kullandı.

Stratejik öneme sahip Hıyam bölgesine girmekte İsrail ordusunun çok ısrarlı olduğunu ve burada son günlerde şiddetli çatışmalar yaşandığını belirten Şehade, İsrail'in ısrarının sebebini şu sözlerle anlattı:

"2000 yılında İsrail buradan kötü bir şekilde çekilmek zorunda kaldı. Burada yaşadığı ağır darbeyi telafi etmek istiyor. Ayrıca Hıyam bölgesi sınırdaki en büyük belde. Burayı kontrolü altına aldığında çevredeki tüm köy ve kasabaları da rahat rahat ele geçirir.

Tam 2 aydır en etkin gücünü bu bölgeye yönlendirmesine rağmen İsrail ordusu hala Hıyam'a ayak basamadı. Çok sert direnişle karşılaşan İsrail burada müzakereden bahsetmeye başladı."

"Bu adım oyun da olabilir"

Şehade, İsrailli yetkililerin geçen hafta ateşkese yakın olunduğundan bahsetmesinin bir sürpriz olduğunu, bunu yaparken de özellikle Beyrut ve Bekaa bölgelerine yönelik saldırılarını artırarak iç kamuoyunu rahatsız edip Hizbullah'ın ateşkese zorlandığı bir ortam oluşturmaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Büyük İsrail hayali kuran Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aslında savaşı devam ettirmek istediğini fakat Lübnan'dan Tel Aviv'e yönelik saldırılarla birlikte içeride düştüğü durumun çok daha zorlaştığını ifade eden Şehade, "Bu adım oyun da olabilir. Bana kalırsa Netanyahu iyi niyetli değil ve bölgeyi ateş çemberine çevirmekte ısrarlı." diyerek sözlerini tamamladı.