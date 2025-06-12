İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı - Son Dakika
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İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

İsrail\'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
12.06.2025 15:44
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Dışişleri kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen isimli gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest bırakılarak İsrail'den ayrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın serbest bırakıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinden alıkoyarak gözaltında tuttuğu 2 Türkü taşıyan uçak hareket etti. Madleen gemisi aktivistlerinden Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ı taşıyan uçak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan havalandı.

6 AKTİVİST BEN GURION HAVALİMANI'NA GETİRİLMİŞTİ

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu 6 aktivist, sınır dışı edilmek üzere öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı'na getirilmişti. Havalimanına getirilen diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya'dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarılmıştı.

FRANSIZ AKTİVİSTLER YARIN SINIR DIŞI EDİLECEK

İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

İSRAİL'İN MADLEEN'E MÜDAHALESİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Madleen, Güncel, İsrail, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Talat Yelbuz:
    AKTIVIST NE DEMEK, NE İŞ YAPAR, HANGI ÜNİVERSİTE DEN MEZUN OLUNUR, VATANA MİLLETE FAYDASI NEDIR, AKTİVİST OLMAK ICIN TORPİL GEREKIR MI 6 1 Yanıtla
  • Mustafa Aldemir:
    Sıkıysa bırakmasın Türkiyenin diğer devletlere benzemediğini iyi bilirler onlar 2 3 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    reklam bitti 3 1 Yanıtla
  • tayman1971:
    Bob başkanı reis rica etmiştir rezil olmayalım diye ?? 1 1 Yanıtla
  • babasultan:
    Hangi kamu kurumunda maaş bağlanacak acaba, şimdi güzede bi hikaye uydururlar şöyle işkence ettiler böyle işkence ettiler, hücrelerde tututtlar namaz kıldık kuran okuduk vsvs işin aslı çay içip geldiler tabi 0 0 Yanıtla
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