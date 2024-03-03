İsrail'in engeliyle Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha açlıktan öldüğü belirtildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle 2 çocuğun daha hayatını kaybettiğini söyledi.
İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydeden Kudra, 6 çocuğun daha her an açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.
Kudra, "İşgalci İsrail, Gazze halkına karşı yeni bir savaş başlattı, o da aç bırakma savaşıdır. İsrail'in aç bırakma savaşı neticesinde ölümler özellikle çocuklar arasında artıyor ve yoğun bakımda açlık nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk var." dedi.
Sağlık sistemi tam anlamıyla yetersiz durumda
Uluslararası kuruluşların ısrarına rağmen İsrail'in insani yardım kuruluşlarının yardım ulaştırma çabalarını engellediğini vurgulayan Kudra, "Özellikle Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemi tam anlamıyla yetersiz durumda." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 19 Şubat'ta, Gazze Şeridi'ndeki çocuklar ile hamile ve emziren kadınlar arasındaki yetersiz beslenmedeki hızlı artışın, özellikle de Gazze'de devam eden yıkıcı savaş nedeniyle, onların sağlığına "ciddi bir tehdit" oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son olarak 29 Şubat'ta, Gazze'nin kuzeyinde yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısının 13'e çıktığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun 149 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 30 bini yaralı sayısının 70 bini aştığı, enkaz altında binlerce kişinin kaybolduğu belirtiliyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına göre yarı yarıya düştüğü belirtiliyor.
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 152 sağlık kuruluşunu hedef alarak 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in engeliyle Gazze'de açlıktan ölen çocuk sayısı artıyor - Son Dakika
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