İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında en az 7 Filistinli öldü, kampüs de vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında en az 7 Filistinli öldü, kampüs de vuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail\'in Gazze\'deki hava saldırılarında en az 7 Filistinli öldü, kampüs de vuruldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Şifa Hastanesi'ne göre Gazze İslam Üniversitesi kampüsüne yapılan saldırı sonrası 3 kişinin cansız bedeni hastaneye getirildi.

GAZZE, 26 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun pazar günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi yetkililerinin Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Gazze kentinin batısında yer alan Gazze İslam Üniversitesi kampüsünü hedef alan hava saldırısının ardından 3 kişinin cansız bedeni hastaneye getirildi. Üniversite binalarında yerinden edilmiş insanların kaldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları da İsrail'in kampüsteki bir binanın girişine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında biri ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığını, saatler sonra aynı noktaya düzenlenen ikinci saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şifa Hastanesi yetkililerine göre, İsrail'in Gazze kentinin kuzeyindeki Hamad Hastanesi yakınlarında düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirirken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi de yaralandı.

Nasır Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi sahil bölgesine yönelik hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Aksa Hastanesi ise İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği İHA saldırısında bir Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
İsrail OrdusuGazze ŞeridiGüncelİsrailGazzePazarDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı Başına gelene bakın Araba fiyatına satılan telefon şimdiden çıldırttı! Başına gelene bakın
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak Akaryakıtta yeni ÖTV artışı: Benzinin litresi 4 lira 15 kuruş, motorinin 3 lira 60 kuruş artacak
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:22
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
11:02
Trabzon’da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar
10:58
Brezilya’da Lula da Silva geriden gelip kazandı İşte zaferin perde arkası
Brezilya'da Lula da Silva geriden gelip kazandı! İşte zaferin perde arkası
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:36
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:01:06. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında en az 7 Filistinli öldü, kampüs de vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei