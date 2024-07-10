İsrail\'in Han Yunus\'taki Okula Yaptığı Hava Saldırısında 25 Filistinli Öldü

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GAZZE, 10 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Han Yunus kentindeki bir okulu hedef alan hava saldırısında en az 25 Filistinli öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları, İsrail uçaklarının Han Yunus'un doğusundaki Abesan kasabasında yüzlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran bir okulun girişini en az bir füze kullanarak hedef aldığını söyledi.