İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gitmiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi. DMM, yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

09.04.2024 21:15  Güncelleme: 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) " İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"YAKIT ALAN UÇAKLARIN TAMAMI YOLCU UÇAĞIDIR"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." denildi.

NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı önceki gün, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı. 54 ürün grubu arasında "uçak benzini ve jet yakıtı" ise dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Gazze'yi vuran İsrail'e jet yakıtı Türkiye'den gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gitmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Higgs Bozonu'nun İsmiyle Anılan İngiliz Bilim İnsanı Peter Higgs 94 Yaşında Hayatını Kaybetti
    21:39 Higgs Bozonu'nun İsmiyle Anılan İngiliz Bilim İnsanı Peter Higgs 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

    Peter Higgs, Kainat'taki her şeyin kütlesini açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanlarından biriydi. Higgs bozonunun varlığı 2012'de CERN laboratuvarlarında tespit edilmişti. Higgs'in ölüm haberi Edinburgh Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ayrıca haberde, CERN laboratuvarında çalışan bilim insanlarının karanlık maddenin gizemini çözmeye çalıştığı da belirtiliyor.

  • Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi
    21:36 Malatya'da 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi

    Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kamyon ve tırların geçişini yasakladı
    21:35 Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kamyon ve tırların geçişini yasakladı

    Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığını açıkladı. Yoğunluğun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan önlem, 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olacak.

  • Gölete düşen otomobili itfaiye çıkardı: 2 yaralı
    21:32 Gölete düşen otomobili itfaiye çıkardı: 2 yaralı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.

  • Diyarbakır'da 2 ayrı kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı
    21:30 Diyarbakır'da 2 ayrı kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı

    Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.


20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:03 İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü İtalya'da hidroelektrik santralinde patlama meydana geldi: 4 ölü
18:27 Rize’deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu Rize'deki bir çay bahçesinde vücut bütünlüğü bozulmuş erkek cesedi bulundu
17:51 Güney Afrika’da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti Güney Afrika'da polise yakalanan hayvan kaçakçısı, zehirli yılana kendisini ısırtarak intihar etti
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 21:41:28. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement