İsrail, İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle alternatif ticaret rotaları oluşturuyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Kızıldeniz'deki İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle mevcut rotayı kullanamayan gemilerinin taşıdığı kargolar için Hindistan'ın en büyük limanlarından Mundra üzerinden alternatif rota oluşturduklarını açıkladı.
Regev, sosyal medya platformu X'te alternatif rotadan bahsettiği videoyu paylaştı.
Hindistan'ın Mundra limanından açıklamada bulunan Regev, İsrail'e giden ticari gemilere ait kargoların bu limandan çıkarılarak önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE), oradan da kara yoluyla İsrail'e gönderileceğini söyledi.
Regev, "Savaş, zorluklara neden oldu. En büyük zorluk, İsrail devletine ürünlerin nasıl sağlanacağı konusu. İsrail devleti, bir ada gibi ve tüm ürünler deniz yoluyla ulaşıyor." dedi
Times of Israel de haberinde, İsrail merkezli kargo firmalarının, Kızıldeniz'deki Husilerin saldırıları nedeniyle BAE ve Bahreyn üzerinden alternatif ticaret rotaları oluşturduğunu duyurdu.
Gazeteye konuşan İsrail merkezli "Mentfield Logistics" firmasının yöneticisi Omer Izhari, Çin ve Hindistan'dan gelen gemilerin yüklerini Bahreyn ve Dubai limanlarında boşalttığını, bunların Ürdün'e ait tırlara yüklendiğini aktardı.
Izhari, tırlara yüklenen kargoların, Ürdün sınırını geçerek kara yoluyla İsrail'e taşındığını belirtti.
Kızıldeniz'deki durum
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail, İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle alternatif ticaret rotaları oluşturuyor - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, 2024-2029 yıllarında hayata geçireceği projeleri tanıttı. Şahin, altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini 'Güçlü Gaziantep' sloganıyla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?