İsrail, İran\'ın tehdidine güçlü bir karşılık vereceğini açıkladı

- İran'ın "cezalandıracağız" açıklamasına İsrail'den tehdit: "Herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık vereceğiz"
TAHRAN - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısının "cezalandırılacağını" söyledi. İsrail yönetimi ise herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini belirtti.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail yönetimiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hamaney, "Bu yıl Ramazan ayı boyunca Gazze'de yapılan katliam, dünya çapındaki Müslümanları üzdü. Ramazan ayında kadın, çocuk ve savunmasız insanlara yönelik katliamlarını durdurmayan, hatta cinayetleri daha da arttıran gaspçı Siyonist rejime lanet olsun" ifadesini kullandı. İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırmasının İran toprağına saldırmış sayıldığını belirten Hamaney, "Bu kötü niyetli rejim yanlış bir hamle yaptı. Cezalandırılmalıdır ve cezalandırılacaktır" dedi.
Gazze konusunda herkesin sorumluluk hissetmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Filistin meselesinin Londra'nın, Paris'in, Washington'un en önemli meselesi haline gelmesi küçümsenecek bir konu değil. Bu daha önce görülmemiş bir şey. İslam dünyasında yeni bir değişimin yaşandığı açıktır" ifadelerini kulandı.
İsrail ile ilişkileri kesin çağrısı
İsrail'e yapılan yardımlarla ilgili eleştirilerde bulunan Hamaney, "Bazı Müslüman hükümetlerin Filistin'deki çatışmanın ortasında Siyonist rejime yardım etmesi üzücü. Siyonistler bir ülkede yer edinirken kendi çıkarları için o ülkenin kanını emerler. Siyonist rejime yardım edenler, kendi yıkımlarına yardım ediyorlar" dedi.
Müslüman ülkelere çağrıda bulunan Hamaney, "Müslüman hükümetler Siyonist rejimle ekonomik ve siyasi ilişkilerini en azından geçici olarak kesmeli. İlişkiler kesilmeli ve bu suçları işlediği sürece kimse onlara yardım etmemelidir. Müslüman ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini kesmesi sadece bizim beklentimiz değil. Müslüman milletler bunu bekliyor. Müslüman ülkeler referanduma giderse, hiç şüphesiz herkes kendi hükümetlerinin ilişkileri kesmesi yönünde oy kullanacaktır" diye konuştu.
İsrail'den tehdit
Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camii'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazı hutbesinde de İsrail'e yönelik benzer ifadeleri kullandı. Hamaney'in açıklamalarına İsrail yönetimi tepki gösterdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağı, sonrasında ise saldırıya İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Gallant, "Bu savaşta birden fazla cepheden, farklı yönlerden saldırıya uğruyoruz. Bize saldırmaya çalışan herhangi bir düşman, öncelikle güçlü bir savunmayla karşılanacaktır" dedi.
Herhangi bir saldırıya tüm Orta Doğu'da nereden olursa olsun çok hızlı karşılık verileceğini belirten Gallant, "İsrail'in tepkisi çok etkili, çok güçlü olacak. Yıllardır üstün olduğumuz şeylerden biri de düşmanın kendisine ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilmemesidir" şeklinde konuştu.
İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ise yaptığı açıklamada, "İran kendi topraklarından saldırırsa İsrail karşılık verecek ve İran'a saldıracak" ifadesini kullandı.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahedi ile yardımcıları Muhammed Hacı Rahimi, Hüseyin Aminullah dahil 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail, İran'ın tehdidine güçlü bir karşılık vereceğini açıkladı - Son Dakika
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Lenovo Legion Y700, yeni sürümü Super Control Edition ile karşımıza çıkıyor. Yeni versiyon, birçok önemli iyileştirme ile birlikte geliyor ve oyun meraklılarını sevindiriyor. Cihazın özellikleri arasında 2560X1600 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, özel mikro-nano cam teknolojisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 6550 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Ürünün fiyatı henüz belli değil.
2025 Audi S3, iç ve dış tasarımında getirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Performanstan ödün vermeyen yeni S3, güçlü bir motorla donatılmış. İç mekanda ise kullanıcıya teknoloji dolu bir deneyim sunuyor. Yeni Audi S3, alçak süspansiyon sistemi ve hızlı durma yeteneğiyle rakiplerine göre tercih edilebilir bir model olarak öne çıkıyor.
Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündeme gelen Ahmet Tatlıses hastane odasından fotoğraf paylaştı. Tatlıses'in bayram boyunca hastanede kontrol altında tedavisinin devam edeceği öğrenildi.
Apple, yıllar sonra Apple TV için bazı önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Yazılım betasında yer alan referanslar, cihaz için yeni tasarımlar üzerinde çalıştığını gösterdi. Bu kapsamda dahili kameralı bir Apple TV söylentisi devam ediyor. Günümüzde Apple TV; AirPlay aracılığıyla FaceTime aramalarını destekliyor. Ancak cihazı bir iPhone veya iPad ile eşleştirmek gerekiyor. Apple'ın yıllardır görüntülü arama için kameraya sahip Apple TV geliştirdiği iddia ediliyordu. Bu söylentiler yeniden gün ışığına çıkmış durumda. Kamera eksikliği, Apple'ın tüketici cihazları serisindeki birkaç önemli eksiklikten biri olarak öne çıkıyor. Yeni iddialar, Apple'ın son iki yılda bu açığı kapatabilecek çeşitli tasarımlar denediğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl çıkan haberlerde Apple'ın iPad ve HomePod'u tek bir cihazda birleştiren 'HomeHub' adlı bir cihaz geliştirdiği belirtilmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, tvOS betalarında yayınlanmamış Apple TV modellerine ve sürücülere bazı atıflar yapılmıştı. Bu da kamera donanımlı bir Apple TV iddialarını güçlendirdi. En son 2024'ün başında yayınlanan bir tvOS betası, A16 Bionic çipli yeni bir Apple TV modelini gözler önüne serdi. Bu cihazın görüntülü arama yapabileceğini de söylentiler arasında. Apple'a yakın son kaynaklar, şirketin 'FaceTime için bir kamera ve hareket tabanlı kontroller içeren yenilenmiş Apple TV' üzerinde çalıştığını dile getirdi. Apple'ın henüz böyle bir cihazı resmi olarak onaylamadığını belirtelim.
Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Alço'nun nörolojik sıkıntıları stabil seyretmekte olup, kalp problemleriyle ilgili tedaviler devam etmektedir.
iQOO, Realme ve Redmi'nin rakibi olan Z9 Turbo modelini 24 Nisan'da tanıtacak. Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 12/16 GB RAM, 1 TB depolama, 6000 mAh pil gibi özelliklere sahip olan cihaz, 6,78 inç OLED ekran ve 50 MP ana kamera ile dikkat çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?