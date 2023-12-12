İsrail Kuşatmasında 3 Çocuk Oksijen Yetersizliğinden Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Kemal Advan Hastanesine baskın yapan İsrail güçlerinin, Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut ve çalışanları alıkoyarak sorguladığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun baskın yaptığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesindeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, "Kemal Advan Hastanesine baskın yapan işgalci İsrail güçleri, Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut ve kadınlar da dahil tüm sağlık personelini alıkoydu ve acil serviste tehdit altında sorguladı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ordusu Kemal Advan Hastanesini dün kuşatıp hedef almış ve bugün de baskın düzenlemişti.

Kemal Advan Hastane Müdürü Kahlut, dün, İsrail ordusunun hastaneyi tanklarla kuşattığını ve hastaneye çıkan tüm yolları hedef aldığını belirtmişti.

Hastaneye girip çıkmaya çalışan herkesi hedef alan İsrail ordusunun hastanedeki doğum ve kadın hastalıkları bölümünü vurduğunu aktaran Kahlut, bu saldırıda iki kadının çocuğuyla öldüğünü, yaralanan bir kadının da ayağının kesildiğini söylemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 6 Aralık'ta "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kamal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı." açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 412 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 105'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 434 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 279 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.