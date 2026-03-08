İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 394'e Yükseldi - Son Dakika
İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 394'e Yükseldi

İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 394'e Yükseldi
08.03.2026 14:45
Lübnan Sağlık Bakanı, İsrail'in saldırılarında can kaybının 394'e, yaralı sayısının 1130'a çıktığını açıkladı.

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Nasreddin, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralı sayısının arttığını belirtti.

ÜLKE KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 83'ü çocuk olmak üzere, 394 kişinin hayatını kaybettiğini, 1130 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 294'e yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini bildirmişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA

