İsrail saldırısında ailesini kaybeden Filistinli baba gözyaşlarına boğuldu

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli bir baba ekmek bulabilmek için çıktığı evine döndüğünde, tüm ailesinin öldürüldüğünü öğrenince göz yaşlarına boğuldu.
AA foto muhabiri Eşref Amra'nın aktardığına göre, Filistinli baba Naim Ebu Seher ve ailesi İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki evlerini terk ederek orta kesimde yer alan Deyr el-Belah'a sığınmak zorunda kalmıştı.
Filistinli baba Ebu Seher, İsrail'in devam eden saldırılarına rağmen çocukları ve torunlarının karnını doyurabilmek amacıyla bir yerlerden ekmek bulabilmek için sabahın erken saatlerinde evden ayrıldı.
Ebu Seher, ekmek ararken ailesinin sığındığı ev İsrail saldırısının hedefi oldu. Bulduğu ekmeklerle evine dönen Filistinli baba ailesinin İsrail saldırısında öldürüldüğünü öğrenince göz yaşlarına boğuldu.
Bulduğu birkaç parça ekmeğin olduğu poşeti elinden bırakan Filistinli baba, çevredekilere göz yaşları içinde "Evlatlarım nerede" diye haykırdı.
Ailesinin cenazelerinin başında göz yaşı döken acılı baba, "Saat 4'te onlar için (çocukları ve torunları) ekmek almaya gitmiştim. Dönünce tüm evdekilerin şehit olduğunu gördüm. Kadın, erkek, çocuk ve yaşlı hepsi..." dedi.
Saldırıda, Ebu Seher ailesinden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi öldürüldü.
Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık
İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.
Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 Filistinli yaralandı.
Hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli de yerinden oldu. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha da derinleşen açlıkla mücadele ediyor.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'ye suikast düzenleyen ve Papa II. Ioannes Paulus'a saldırıda bulunan Mehmet Ali Ağca, bu kez yağma suçundan yargılanıyor. Bahçelievler'de meydana gelen olayda, Gökhan Soylu'nun çocukları tehdit edilerek bir daireyi Mehmet Ali Ağca'ya devretmesi üzerine şikayetçi olan Soylu, 5 sanık hakkında dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, olayın detaylarını anlattı. Mahkeme, duruşmayı erteleyerek eksikliklerin giderilmesini bekleyecek.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
İsrail'in kara saldırısı hazırlığı yaptığı Refah'taki 1,4 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi göçe zorlamayı planladığı Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor. İsrail'in 1,4 milyon kişiyi Mevasi'de hapsetme planı ise uluslararası toplumun tepkisini çekiyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırısında ailesini kaybeden Filistinli baba gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?