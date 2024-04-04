İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla Gazze'deki yardım kuruluşu saldırısını görüştü - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla Gazze'deki yardım kuruluşu saldırısını görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaparak, Gazze'de ABD merkezli World Central Kitchen adlı yardım kuruluşunun çalışanlarını hedef alan saldırı hakkında bilgi verdi. Gallant, saldırının soruşturulduğunu ve sonuçların paylaşılacağını belirtti. Ayrıca, görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve İran'ın bölgesel tehditleri ele alındı.

04.04.2024 09:35  Güncelleme: 09:38
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile İsrail'in, Gazze'de ABD merkezli yardım kuruluşunun çalışanlarını hedef aldığı saldırıyı görüştü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

Mevkidaşına Gazze'de ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin bilgi veren Gallant, saldırıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ve sonuçların taraflarla paylaşılacağını belirtti.

Saldırılarını sürdürdükleri Gazze'deki son gelişmeleri aktaran Gallant, görüşmede "Hamas'ın kalan taburları ve askeri yeteneklerine yönelik operasyonları genişletme planlarını" ele aldı.

Tarafların ayrıca İran'ın ve desteklediği grupların "bölgesel istikrara ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik devam eden tehditlerini" değerlendirdiği kaydedildi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla Gazze'deki yardım kuruluşu saldırısını görüştü - Son Dakika

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