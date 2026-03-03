İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü - Son Dakika
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail, Tahran\'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
03.03.2026 15:34
İsrail, Tahran\'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
ABD-İsrail ve İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken, Tahran yeniden patlama sesleriyle sarsıldı. Saldırıda, iki gün önce geçici Savunma Bakanı olarak atanan Mecid Ebneleza'nın öldüğü duyuruldu.

İsrail ordusu İran'a hava saldırıları düzenledi, Tahran'da patlamalar meydana geldi. Kirman kentindeki hava üssüne füze saldırısında 13 asker hayatını kaybetti. Bir yandan İran'ın da misilleme saldırıları sürüyor.

Al Arabiya'nın İran Devrim Muhafızları'na dayandırdığı habere göre, iki gün önce geçici İran Savunma Bakanı olarak atanan Mecid Ebneleza, Tahran'daki saldırılarda hayatını kaybetti.

"KISA SÜRE ÖNCE VURULDU"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail ordusu Tahran'da üst düzey bir İranlı terör rejimi komutanını vurdu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada hedef alınan isme ilişkin detay paylaşılmadı.

İSRAİL, LÜBNAN'A KARA SALDIRISI BAŞLATTI

Öte yandan; savaş 4. gününde tüm şiddetiyle devam ederken İsrail ordusu, Lübnan'a kara saldırısı başlattığını duyurdu. Sabah saatlerinde başkent Beyrut'a art arda hava saldırıları düzenleyen İsrail'in bu hamlesi dünyayı tedirgin etti.

İRAN'DAN KATAR'A BİR SALDIRI DAHA

Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan İran'ın son saldırılarında ise, Katar'daki El-Udeid Üssü'nün vurulduğu ve iddialara göre çok sayıda ABD askerinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

İran Kızılayı, İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının 787'ye yükseldiğini açıkladı.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere, bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

16:03
