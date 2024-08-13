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- İsrailli Bakan Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

KUDÜS - İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi, polis koruması altında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamaya göre İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nden Milletvekili Amit Halevi ve 2 bin 250 fanatik Yahudi, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü ve "Tişa BeAv" adı verilen matem günü nedeniyle polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudiler Talmud ritüellerini gerçekleştirirken, avluda slogan atıp marş söyledi. Filistinlilerin ise Mescid-i Aksa'ya girmesi engellendi.

"Politikamız burada Yahudilerin ibadet etmelerine izin vermektir"

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Buranın (Mescid-i Aksa'nın) idaresi ve egemenliğiyle ilgili çok önemli ilerlemeler var. Politikamız, burada Yahudilerin ibadet etmelerine izin vermektir" ifadelerini kullandı. Ben Gvir ayrıca 15 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında Doha veya Kahire'de gerçekleştirilmesi beklenen ateşkes müzakerelerine değinerek, "Müzakerelere gitmemeliyiz, bunun yerine Hamas'ı yenilgiye uğratmalı ve ona diz çöktürmeliyiz" dedi.

Ben-Gvir daha önce de Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkına sahip olması gerektiğini savunmuştu.

Ürdün ve Mısır'dan baskına kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterildi. Açıklamada, "Bu eylem, uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi ve yasal statüsü ile kutsallıkların açık bir ihlali olup İsrail hükümetinin uluslararası yasaları ve işgalci güç olarak yükümlülüklerini hiçe saymasını yansıtmaktadır" denildi. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için özel bir ibadet yeri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin yetkisi altında olduğu hatırlatılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde hiçbir egemenliği olmadığı vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Mısır Arap Cumhuriyeti, 2 İsrailli bakan, İsrail parlamentosu üyeleri ve İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa avlusuna baskın düzenlemesini, İsrail polisinin koruması altında İsrail bayrağı çekilmesini kınıyor" denildi. Sorumsuz ve kışkırtıcı davranışın, bölgedeki statükoyu ihlal ettiği belirtilerek uluslararası topluma Gazze'de ateşkese ulaşma çabalarını engelleyen söz konusu ihlallerle mücadelede aktif bir rol oynama çağrısında bulunuldu.

Yahudilerin yalnızca ziyaret etmesine izin veriliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında imzalanan anlaşmaya göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı "Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin" himayesinde bulunuyor. Sadece Müslümanların ibadet edebildiği Mescid-i Aksa'ya diğer dinlerin mensupları ise yalnızca "ziyaret" için giriş yapabiliyor. Ancak fanatik Yahudiler, sık sık polis korumasında girdikleri Mescid-i Aksa'da dini ritüeller gerçekleştirerek statükoyu ihlal ediyor.