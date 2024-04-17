İstanbul Balat\'ta vurulan köpeğin bekçi tarafından ateş edilmesiyle ilgili açıklama

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İstanbul Balat'ta vurulan köpekle ilgili Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) bir açıklama yaptı. Köpeğe ateş eden bekçinin cezalandırılması istendi. Açıklamada kurşunun köpeğin çenesini parçalayıp vücuduna saplandığı belirtildi. Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, havaya ateş eden bir şüphelinin yakalanması sırasında, şüphelinin köpeğinin saldırması üzerine etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

OLAYA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELDİ

Olaya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayın Fatih ilçesinde genel asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sırasında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Balat Mahallesi'nde motosiklet üzerinde bulunan iki şüpheli şahsın havaya ateş ettiği belirlenmesi üzerine olay yerinde bulunan görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan takip esnasında şüpheli şahıslardan birinin telefonu düşürdüğü ve motosikletle bölgeden uzaklaştıkları tespit edilmiştir. İlerleyen saatlerde, şüpheli şahıslardan A.F.Ü.(22) isimli şahıs, telefonu almak için olay yerine bir köpek ile tekrar geldiği esnada görevlilerimizce yakalanarak muhafaza altına alınmak istenmiştir. Şüpheli şahsın köpeğinin görevlilerimize atılması üzerine köpeğin sakinleştirilmesi hususunda ikazlarda bulunulmuş ancak köpeğin saldırgan tepkisinin daha da arttırılması üzerine görevli çarşı ve mahalle bekçisi tarafından köpek etkisiz hale getirilmiş, şüpheli şahsın görevlilerimize mukavemet göstermesi üzerine şahıs zor kullanılarak yakalanmıştır.

"YARALI KÖPEĞİN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

Çalışmaların devamında havaya ateş açan M.E.B.(17) isimli şahıs olayda kullanmış olduğu kurusıkı silah ile birlikte yakalanmıştır. Ayrıca yaralı köpeğin, Kağıthane ilçesinde bulunan hayvan kliniğine intikal ettirildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır.

ŞÜPHELİLER ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Konu ile ilgili yakalanan M.E.B.(17) isimli şahıs hakkında 5729 Sayılı "Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna" muhalefet suçundan idari işlem uygulanmış, A.F.Ü.(22) isimli şahıs ise "Görevli Memura Mukavemet" "Tehdit" "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "TCK 177 Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması" suçlarından yapılan işlemlerinin ardından 17.04.2024 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir"

HAYTAP: KÖPEK VURAN BEKÇİ CEZALANDIRILSIN

İlerleyen saatlerde olaydan sonra çekilmiş bazı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Bu görüntülerle birlikte tepkiler de geldi. Hayvan Hakları Federasyonu'ndan (HAYTAP) yapılan açıklamada "Dün gece İstanbul Fatih'te bir bekçi sokaktaki dostumuzun kafasından silahla vurdu.Canımızın emanet edildiği görevliler hiç acımadan bir köpeği kafasından vurabiliyorlar. Şahsın derhal meslekten ihraç edilmesi ve cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Avukatlarımız suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor" denildi.

"KURŞUN ÇENESİNİ PARÇALAYIP VÜCUDA SAPLANMIŞ"

HAYTAP'tan yapılan ikinci açıklamada Lady adlı yaralı köpeğe ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada köpeğin sağlık durumuyla ilgili şu bilgi verildi:

"Kurşun maalesef çenesini parçalayıp vücuda saplanmış. Genel durumu stabil hale geldiğinde operasyon geçireceği özel bir kliniğe nakilini sağlıyoruz. İlk etapta amacımız dostumuzun bir an önce sağlığına kavuşması. Hukuki süreci avukatlarımız takip edecekler. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz"