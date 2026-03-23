İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Arttı

İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Arttı
23.03.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 51.01'e yükseldi. Alibey Barajı %41.47.

İstanbul'da son 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışların ardından baraj doluluk oranları arttı. İSKİ verilerine göre doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51.01'e ulaştı. 28 Şubat'ta yüzde 44 olarak ölçülen oran, 23 günde yaklaşık 7 puan artış gösterdi. Alibey Barajı'ndaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan ayının ardından arife günü başlayan yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Aralıklarla devam eden yağışlar, barajları besleyen derelerin debisini artırdı. Bu artışla birlikte İstanbul genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 51.01 olarak ölçüldü. Öte yandan kentin önemli barajlarından Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41.47 olarak kaydedildi. İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90.71 ile Elmalı Barajı'nda ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise yüzde 28.72 ile Papuçdere Barajı'nda kaydedildi. Alibey Barajı'ndaki son durum dron ile havadan görüntülendi.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları;

ÖMERLİ %72.36

DARLIK %67.74

ELMALI %90.71

TERKOS %35.88

ALİBEYKÖY %41.47

BÜYÜKÇEKMECE %37.08

SAZLIDERE %31.66

ISTARNACALAR %81.14

KAZANDERE %55.74

PAPUÇDERE %28.72

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:46:38. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.