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İstanbul Barosu, Can Atalay'ın serbest bırakılmaması nedeniyle suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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İstanbul Barosu, Can Atalay'ın serbest bırakılmaması nedeniyle suç duyurusunda bulundu

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği 'hat ihlali' kararına rağmen Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ı serbest bırakmayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Filiz Saraç, 'Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulanmalıdır. Baromuz üyesi Av. Şerafettin Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır' dedi.

28.12.2023 - 13:45,
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EDDA SÖNMEZ

İstanbul Barosu, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez verdiği "hat ihlali" kararına rağmen Hatay Milletvekili avukat Can Atalay'ı serbest bırakmayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Filiz Saraç, "Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulanmalıdır. Baromuz üyesi Av. Şerafettin Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

İstanbul Barosu, meslektaşları Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili AYM tarafından ikinci kez verilen "hak ihlali" kararını yerine getirmemekte direnen ve dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderen İstanbul 13. Ağır ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusu dilekçesini veren İstanbul barosu Başkanı Filiz Saraç ve beraberindekiler adliye içindeki baro merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

"Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulanmalıdır. Baromuz üyesi Av. Şerafettin Can Atalay derhal tahliye edilmelidir" diyen Saraç, şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi, baromuz üyesi Av. Ş. Can Atalay ile ilgili ihlal kararının uygulanmaması üzerine ikinci defa ihlal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararına rağmen haksız ve hukuka aykırı olarak Av. Ş. Can Atalay halen Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutulmaktadır. Anayasa Mahkemesi tarafından 'yeniden yargılanmasına başlanması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi' şeklinde tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklanmıştır. Buna rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, görevini kötüye kullanarak tahliye kararı vermemiş ve dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiştir. İstanbul Barosu tarafından Anayasa Mahkemesi'nin ilk ihlal kararı üzerine görevini yapmayan ve dosyayı Yargıtay'a gönderen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında 'görevi ihmal suçu' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından suç duyurusunda bulunulmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci ihlal kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasına rağmen başta tahliye olmak üzere Anayasa Mahkemesi kararında belirtilen kararları vermeyen ve dosyayı yeniden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderen 'İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan' ve 'Üyeleri' hakkında işledikleri bu yeni suç ile ilgili de baromuz tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi kararı derhal uygulanmalıdır. Baromuz üyesi Av. Şerafettin Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır."

İstanbul Barosu, Can Atalay\'ın serbest bırakılmaması nedeniyle suç duyurusunda bulundu
Kaynak: ANKA
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