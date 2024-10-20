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İstanbul Barosu'na Yeni Başkan Kaboğlu

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İbrahim Özden Kaboğlu, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu. Hukukun üstünlüğünü vurguladı.

20.10.2024 22:10
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu oldu. Kaboğlu yaptığı konuşmada hukukun üstünlüğünü vurgulayarak, insan haklarına dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet için yola çıktıklarını söyledi. Kaboğlu, "Hiç kimse unutmasın ki İstanbul Barosu bir şirket değildir. İstanbul Barosu kamu hizmetini icra eden, hukuku öne çıkaran, hukukun üstünlüğünü savunan avukatların üyeliğini yaptığı koca bir örgüttür" dedi.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işleminin saat 17.00 itibariyle sona ermesinin ardından 161 seçim sandığında oy sayımı başladı. 11 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde 7 bin 197 oy alan Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu İstanbul Barosu'nun yeni başkanı oldu. Kaboğlu'nun en yakın rakibi Avukatın Yükselişi Hareketi'nden Hasan Kılıç ise 5 bin 537 oyda kaldı.

Destekçileri tarafından "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla karşılanan Kaboğlu, genel kurulun yapıldığı Haliç Kongre merkezi dışındaki konuşmasında hukukun üstünlüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsan haklarına dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet için yola çıktık"

"Sonuçlar İstanbul Barosu'nu kazandığımı gösteriyor. İstanbul Barosu'nun kazanılması hukukun kazanması anlamına geliyor. Bütün adayları kutluyorum. Uygar biçimde yarıştık. Kuşkusuz, Değişim İçin Avukatlar Grubu veya listesi kazanmış olsa da aslında bütün gruplar kazandı. Çünkü biz sürekli hukuka vurgu yaptık. Hukuku etkili kılmak için yola çıktık. Hukuk devleti için, demokratik hukuk devleti için, insan haklarına dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet için yola çıktık 9 Ağustos 2024 günü. Bugün 20 Ekim 2024 ve sizler vaatlerimize oy verdiniz. Bu vaatler aslında anayasamızın temel ilkeleri, üstün ilkeleri Anayasamızın düzenini oluşturan uluslararası hukuk, mahkeme kararları ve hukukun temel ilkeleridir. Bundan hiçkimsenin kuşkusu olmasın. Biz kollektif olarak, katılımcı yöntemle yola çıktık ve kucaklayıcı bir yönetim kuracağımızı beyan ettik. Herkesi kucaklıyoruz, bütün grupları kucaklıyoruz.

"İstanbul Barosu bir şirket değildir"

Biz hiçbir zaman dışlayıcı olmayacağız. Biz programımızda belirttiğimiz vaatleri bu akşamdan itibaren, yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız. Birincisi, şu anda yürürlükte olan mevzuat içerisinde yapılabilecek olanlar, ikincisi yasa önerileri, üçüncüsü ise Anayasa karşısındaki tavrımız. Bu çevrçevede, hiç kimse unutmasın ki İstanbul Barosu, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti gibi, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti bir kamu hukuku tüzel kişisi olduğu gibi, bir şirket olmadığı gibi, bir şirket olmadığı gibi, İstanbul Barosu da bir kamu hukuku tüzel kişisidir. İstanbul Barosu bir şirket değildir. İstanbul Barosu kamu hizmetini icra eden, hukuku öne çıkaran, hukukun üstünlüğünü savunan avukatların üyeliğini yaptığı koca bir örgüttür.

"Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir"

İbrahim Kaboğlu kitaplarında da yazdı, konuşmalarında da dile getirdi. Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995'te yapıldığı gibi, tıpkı 2001'de yapıldığı gibi 1995'te başlangıç kısmındaki ırkçı ifadeler çıkartıldı. 2001 değişikliğinde ise madde 14'e İnsan Hakları'na dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet kavramı konuldu, tanımı yapıldı. O zaman 1961'de öngörülmüş olan İnsan Hakları'na dayanan devlet kuralı, 2001'de Anayasa'ya yeniden girmiş oldu. İnsan haklarına dayanan, laik ve demokratik cumhuriyet...Yani daha ileriye götürüldü. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi de kararlarında artık insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet tanımını kullanmaya başladı. Biz hepimiz hep birlikte hak, hukuk adalet için, insan haklarına dayanan, laik ve demokratik sosyal hukuk devletini savunacağız.

Filiz Saraç, yeni başkanın elini sıkarak tebrik etti

Kaboğlu, konuşmasının ardından seçim salonuna girdi. Önceki başkan Filiz Saraç, Kaboğlu'nun elini sıkarak tebrik etti, görevinde başarılar diledi.

İmamoğlu'ndan tebrik paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak İbrahim Kaboğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'na Yeni Başkan Kaboğlu - Son Dakika

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