İstanbul Boğazı\'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP Pazar isimli genel kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

KARGO GEMİSİ ARIZA YAPTI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi makine arızası yaptı. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekibi yönlendirildi. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.