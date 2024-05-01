İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı

İstanbul\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı

Memur-Sen ve TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekti. Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutlayacaklarını belirtti. Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından da anıta çelenk bırakıldı. TÜRK-İŞ üyeleri ise Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı ve 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

01.05.2024 11:40
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan Memur-Sen ve TÜRK-İŞ üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplan Memur-Sen'e üye bir grup, ardından Taksim Meydanı'na yürüdü.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakan grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İstanbul İl Başkanı Cesur Öztürk, 1 Mayıs'ı Samsun'da on binlerce kişiyle birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Başta Filistin, Doğu Türkistan, Suriye, Arakan, Yemen, Libya, Afganistan olmak üzere dünyanın her yerinde kan döken ve 60 milyon insanı mülteci durumuna düşüren kanlı emperyal düzeni reddettiklerini belirten Öztürk, " Gazze'de 7 aydır aralıksız soykırım uygulayan, 35 binden fazla kardeşimizi şehit eden, binlerce masum çocuğu katleden siyonist İsrail'i, suç ortağı ABD'yi ve destekçi ülkeleri lanetliyoruz." dedi.

Öztürk, emeğin sömürüsüne karşı olduklarını vurgulayarak, "Mülakatın kaldırıldığı ve ücret skalasındaki çarpıklığın giderildiği, kamu görevlilerinin hak ettiği ücretin bütçe yükü olarak görülmediği, hakça bölüşümün, vergide adaletin, ücretli hakkaniyetin merkeze alındığı bir mali politikanın inşası için hep birlikte çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından da anıta çelenk bırakıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve ILC Genel Sekreteri Dr. Ahmet Gök, yaptığı açıklamada bugünün, dünyanın neresinde olursa olsun ırka, dine ve ideolojiye bakılmaksızın tüm zulümlere dur deme günü olduğunu söyledi.

Gök, 7 Ekim'den bu yana Gazze halkına yapılan katliamın derhal durdurulması gerektiğini belirterek, "İsrail'e destek veren ve katliama karşı sessiz kalan tüm devletleri kınıyoruz. " dedi.

TÜRK-İŞ Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı

TÜRK-İŞ'e üye bir grup da Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne gelen grup adına Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanı Cemail Bakındı, 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenleri andı.

İşçi sınıfının 1 Mayıs'ları asla unutmayacağını belirten Bakındı, şöyle devam etti:

"Daha önce burada 1 Mayıs'ı kutladık. Bu meydanda bu kutlama esnasında hiçbir hadise olmadı, burada her türlü kitle örgütü bulundu. 1 Mayıs'ları burada barış içerisinde kutlamayı öğrenmeliyiz, buna herkes imkan sağlamalıdır. İnşallah Taksim Meydanı'ndaki bu yasaklama önümüzdeki yıl kalkar, burada polis kardeşlerimizle valimizle bakanımızla milletvekillerimizle siyasetçilerimizle hep birlikte 1 Mayıs'ı kutlarız. Türk insanı ve işçisi, özellikle emekçi kardeşlerim buna layıktır, bu onların hakkıdır."

Konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları yapıldı - Son Dakika
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