İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi devam ediyor

Geniş Video İzle

İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla yapılan yürüyüşe polis müdahalesi aralıklarla sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan açıklamada, TİP'in Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürdüğü belirtildi. Saraçhane'deki toplanma noktasından Taksim'e yürümek isteyen grup, polisle karşı karşıya gelerek biber gazı ile müdahaleyle karşılaştı. Barikatı aşma girişimleri ve polisin müdahalesi devam ediyor.

01.05.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı yürüyüşe geçenlere polis müdahalesi aralıklarla sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan açıklamada "TİP Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürüyor" denildi.

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Saraçhane'deki toplanma noktasından Taksim'e yürümek isteyen grup Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında barikat kuran polisle karşı karşıya geldi. Gruptaki bazı kişiler barikatı zorlarken, polis biber gazı ile müdahale etti.  Barikatı aşma girişimleri ve polisin müdahalesi aralıklarla devam ediyor. "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları atılıyor. Polis de eylemlerin kanunsuz olduğuna ilişkin uyarı anonsları yapıyor. Aynı saatlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından basına yapılan açıklamada, "Çok sayıda siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde, polisin biber gazlı müdahalesine karşı TİP, Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürüyor" denildi.

İstanbul Saraçhane Meydanı\'nda 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi devam ediyor
Kaynak: ANKA

İşçi Partisi, İstanbul, 1 Mayıs, Türkiye, Taksim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
13:42 CHP ve DİSK’in Saraçhane’den Taksim’e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 13:59:40. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement