İstanbul Saraçhane Meydanı\'nda 1 Mayıs kutlamalarında polis müdahalesi devam ediyor

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(İSTANBUL) İstanbul Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı yürüyüşe geçenlere polis müdahalesi aralıklarla sürüyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından yapılan açıklamada "TİP Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürüyor" denildi.

İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında Saraçhane'deki toplanma noktasından Taksim'e yürümek isteyen grup Unkapanı'ndaki Bozdoğan su kemerleri altında barikat kuran polisle karşı karşıya geldi. Gruptaki bazı kişiler barikatı zorlarken, polis biber gazı ile müdahale etti. Barikatı aşma girişimleri ve polisin müdahalesi aralıklarla devam ediyor. "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları atılıyor. Polis de eylemlerin kanunsuz olduğuna ilişkin uyarı anonsları yapıyor. Aynı saatlerde Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından basına yapılan açıklamada, "Çok sayıda siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde, polisin biber gazlı müdahalesine karşı TİP, Taksim'e yürüme kararlılığını sürdürüyor" denildi.