İstanbul\'da "17-25 Aralık FETÖ\'nün Yargısal Darbe Girişimi" paneli düzenlendi

15 Temmuz Derneği ile Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde "17-25 Aralık FETÖ'nün Yargısal Darbe Girişimi" paneli düzenlendi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine karşı yapılmış hain darbe girişimi olduğunu söyledi.

Bahadır, Kurtuluş Savaşı yıllarını hatırlatarak, "Nasıl biz birleştik, Gazi Mustafa Kemal'in başkanlığında genç bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk, işte Cumhurbaşkanımız da şimdi Türkiye Yüzyılı'nda sizler için çalışıyor, uğraşıyor. Sizler güzel üniversitelerde rahat okuyun, imkanlarınız iyi olsun diye. Biz de belediye olarak elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz." dedi.

Panelde konuşan gazeteci Zafer Şahin, geçmişte Türkiye'de de faaliyet gösteren ABD Barış Gönüllüleri'ne dikkati çekerek, "Barış gönüllüleri maalesef Türkiye'ye de geliyor 1960'larda ama Türkiye'yle Amerika arasında imzalanan anlaşmada şu söyleniyor, 'Tamam gelsinler, -sözde iyi niyetle geliyorlar- ama Doğu ve Güneydoğu'ya gitmesinler.' Fakat ilginçtir bu anlaşmaya rağmen özellikle Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyorlar. Türkiye'de 10 yıl kalıyorlar, 1970'lerin başında ayrılıyorlar. Onlar gittikten sonra iki terör örgütü ortaya çıkıyor, biri FETÖ, biri PKK, yani o 10 yılda bunun altyapısını oluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, FETÖ'nün kendisine eğitim, yargı, polis ve askeriye olmak üzere dört alan belirlediğini, bu yüzden de gençleri 70'lerden itibaren ağlarına düşürmeye çalıştığını kaydetti.

İletişimci yazar Ferhat Murat da güncel saldırılardan örnekler vererek, İsrail'in FETÖ'yle aynı taktiği kullandığını dile getirdi.

Murat, şunları kaydetti:

"Yani bir saldırı yapacaksa bir operasyon çekecekse bir zemin oluşturup insanları da buna inandırmaya çalışıyorlar. Taktik aynı, bu işin kökü de aynı. Aynı yerden tuşa basılıyor, Türkiye'ye operasyon çekiliyor. Aynı yerden tuşa basılıyor, Filistinlilere, Gazzelilere katliam yapılıyor. Çünkü küresel aklın amaçları farklı. O yüzden Türkiye uzun yıllardır, 80'lerden bu yana küresel bir güçle mücadele ediyor ve bu küresel güç kendi çıkarları, menfaatleri için çocukların, kadınların ölmesine, askerlerin şehit olmasına, ailelerin parçalanmasına hiç önem vermeden tamamen kendi amaçlarına ve hedeflerine ilerliyor ve çoğu zaman aparat kullanıyor. Bu aparatlar da ne? İşte bugün konuştuğumuz FETÖ, PKK, YPG, PYD, DHKP-C, Adnan Oktar... Sadece kılık değiştiriyor, şekil değiştiriyor, alanı farklılaştırıyor ama aynı yere hizmet ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda bunların hepsiyle birden birçok cephede mücadele ediyor."

"Türkiye Cumhuriyeti de vatandaşları da herkesten daha çok demokrasiyi biliyor"

Gazeteci Hande Fırat ise darbe girişimi gecesinde yayında yaşadıklarını anlatarak, "Eğer anne babalarınız darbenin ne demek olduğunu biliyorsa sizler için sizleri evlerde bırakıp sokağa çıktılar. Çıkamayan dua etti, yaşlı teyzeler tankın önünde. Kusura bakmasınlar da 15 Temmuz gecesi itibarıyla demokrasi, özgürlük, insan hakları dersini, Avrupa, Batı ve ABD'den alacak halim kalmadı benim." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi sokakta bu ülkeye sahip çıkan herkesle gurur duyulması gerektiğini vurgulayan Fırat, şöyle devam etti:

"O gece gençlerin bazen çok özendiği Batı, hiçbirinizi takdir etmedi ama biz ülkemizde demokrasi için çıktık, hani darbe, terör tu kakaydı? Arkadaş niye çıkıp kınamadınız, niye eleştirmediniz o saate kadar? 24 saat sonra eleştirdiler, kınadılar. O zaman demek ki o beğenmedikleri, demokrasisinde kendilerince eksiklik gördükleri Türkiye Cumhuriyeti de vatandaşları da herkesten daha çok demokrasiyi biliyor."

Panele, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve Derneğin Kadın ve Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank da katıldı.