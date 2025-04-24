İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Yaralılar Tedavi Altında - Son Dakika
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İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Yaralılar Tedavi Altında

İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Yaralılar Tedavi Altında

İstanbul'da meydana gelen depremde, panikle binalardan atlayan ve merdivenlerden düşenler yaralandı.

24.04.2025 16:25
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde binadan kaçtıkları sırada düşerek veya balkondan atlayarak yaralanıp hastanede tedavi altına alınan kişiler yaşadıklarını anlattı.

Silivri ilçesi merkezli 6,2 büyüklüğünde ve yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem bazı binalarda hasara ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hastaneye kaldırılan yaralıların yaşadıkları duygusal anlar ve verdikleri mücadele dikkat çekti.

Deprem sırasında Fatih'te kaldığı evden koşarak çıkmaya çalışırken merdivenlerden düşerek ayağını kıran Suriye uyruklu Kasım El Cemil ile deprem sırasında Beşiktaş'taki evinin balkonundan atlayarak vücudunda çeşitli kırıklar oluşan Altan Kutay Özlü, tedavi altına alındığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, AA muhabirine konuştu.

Balkondan atlaması sonucu ayağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Altan Kutay Özlü (23), depreme uykuda yakalandığını söyledi.

Özlü, "Anın şokuyla şiddetini algılayamadım ve panikle balkondan atladım. O sırada omurgamda dört kırık oluşmuş, ayağımda çatlak var. Tabii olayın şokuyla yaptım, kısa da sürdü deprem aslında. Balkona çıktım ve birinci kattan atladım. Direkt yolun üzerine düştüm ve ayağım biraz parçalandı." dedi.

Depremden çok korktuğu aktaran Özlü, "Uykuda olduğum için o sırada büyük İstanbul depremi olduğunu sandım. Buraya geldiğimde de kırıklarım ortaya çıktığında, 'Sinir sistemimde bir şey var mı, beynim de bir şey var mı?' endişesiyle çok yıprandım ama sağ olsun doktorlar gayet iyi baktılar. Şu an iyiyim." ifadelerini kullandı.

Özlü, 20 gün istirahat edeceğini ve 6 ay da çelik korse kullanacağını belirtti.

"Türkiye hiçbir şeyi esirgemedi"

Kasım El Cemil ise, evdeyken deprem olunca merdivenlerden düşmesi nedeniyle ayağının kırıldığını ifade etti.

Hastaneye ambulansla getirildiğini söyleyen Cemil, "Rabbim İstanbul'u korusun. Türkiye ve halkı bizim ailemiz gibi. Türkiye ve sağlık görevlileri hiçbir şeyi esirgemedi. Allah İstanbul'u korusun ve belaları defetsin." diye konuştu.

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Soğuksu da yaralıların acil servise getirilmesinin ardından hastaneyi gelerek durumları hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Atasoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremde yaralanan vatandaşlarımızın hastaneye intikal ettiklerini öğrendiğim anda tedavi gördükleri Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde ziyaret edip, sağlık durumlarına ilişkin doktorlarımızdan bilgi aldım. Şükürler olsun ki, yaralı vatandaşlarımızın son durumunun iyi olduğunu öğrendim.Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan ve beladan muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Deprem anında panikle ev ve işyerlerinin pencere ve balkonlarından atlayarak yaralanan bazı kişiler de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan ve birinci kattan atlaması sonucu iki ayağı birden kırılan Metin Kaynar ise deprem sırasında uyuduğunu söyledi.

Kaynar, evdekilerin bağırması nedeniyle uykulu haliyle panik yaptığını belirterek, "Birinci kattan atladım. Zaten atladıktan sonra yürüyemedim, topuklardan iki ayağım da kırıldı. Hastaneye geldik, iki ayağıma da alçı yaptılar. Şimdi bir ayağım için ameliyat görünüyor. İnşallah ameliyattan sonra sağlığıma tam kavuşacağım." diye konuştu.

Zeytinburnu'nda iş yerinde oturduğu sırada depreme yakalanan ve birinci kattan aşağı atlayan Yasin Satılmış'ın kırılan ayağına ameliyatla iki platin takıldı.

"Öyle bir hastane yapılmış ki her şeyimizle ilgilendiler"

Deprem anında yaşadıklarını anlatan Satılmış, "İkinci deprem biraz şiddetli oldu. O ara sandalyeden kalktım, tam atlayacaktım merdivenden ineyim dedim. Sonra şiddetlenince yapacak bir şey kalmadığını anladım, bina da biraz eski yapı olduğu için kendimi aşağı attım. Komşu hemen ambulansı aradı, ambulansın gelmesi 2-3 dakika falan sürdü sağlık kontrolü yaptılar. Devletimize çok teşekkür ederim, öyle bir hastane yapılmış ki her şeyimizle ilgilendiler. Hastaneye gelip ameliyat olmam 5 saat sürmedi." dedi.

Satılmış'ın deprem anında panikle işyerinin balkonundan yola atladığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde depremin başlamasıyla birlikte balkona yönelen Satılmış'ın aşağı doğru sarkarak kendini aşağı doğru bıraktığı ve beton zemine düştüğü görülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Yaralılar Tedavi Altında - Son Dakika

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