İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve İntihar - Son Dakika
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İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve İntihar

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ, ailesiyle yaptığı tartışmanın ardından annesi, babası, kız kardeşi ve kuzenini öldürüp, intihar ederek yaşamına son verdi. Olayda Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cesetleri de bulundu.

25.11.2024 13:39
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İSTANBUL'da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi ve eşinin kardeşini de yaralayan Bahtiyar Aladağ aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Aladağ'ın ulaşılamayan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedeni ise Büyükçekmece Gölü kenarında bulundu. Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesini öldürdükten sonra diğer cinayetleri işlediği ortaya çıktı.

Olay, Pazar günü saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahtiyar Aladağ ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ'a (30) yanında bulunan silahla ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ ve anne Necmiye Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kız kardeş Buket Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'DA EŞİNİN ERKEK KARDEŞİNİ VURDU

Saldırgan Bahtiyar Aladağ saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinin sahibi Mehmet Salih Özsökük (30) hayatını kaybetti; eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ise ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu kez Esenyurt'a gitti.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de (33) silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ, olay yerine gelirken kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez başına ateş ederek yaşamına son verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullanılan tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

İLK ÖNCE EŞİ, ÇOCUĞU VE KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Kafasına silahla ateş ederek yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulundu. Cesetlerin Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi. Bahtiyar Aladağ'ın, Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle piknik yaptığı ve ilk olarak burada onları öldürdüğü daha sonra 4 kişiyi öldürmeye gittiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Aile Katliamı: 4 Ölü, 3 Yaralı ve İntihar - Son Dakika

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