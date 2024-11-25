İstanbul'da Aile Katliamı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da Aile Katliamı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul\'da Aile Katliamı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Bahtiyar Aladağ, ailesini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olayda toplamda 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

25.11.2024 12:35  Güncelleme: 12:38
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İSTANBUL'da annesini, babasını, kuzenini ve bir kişiyi silahla öldüren, kız kardeşi, eşi ve eşinin kardeşini de yaralayan Bahtiyar Aladağ intihar ederek aynı silahla yaşamına son verdi. Aladağ'ın ulaşılamayan eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin cansız bedeni ise Büyükçekmece Gölü kenarında bulundu.

Olay, Pazar günü saat 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ'a (30) yanında bulunan silah ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket Aladağ ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AVCILAR'DA EŞİ VE BACANAĞINI VURDU

Saldırgan Bahtiyar Aladağ saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iş yerinde çalışan Mehmet Salih Özsökük (30) hayatını kaybetti; saldırganın eşi Sevim Aladağ ve eşinin kardeşi Gökhan Soylu (34) ise, ağır yaralandı. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu kez Esenyurt'a gitti.

AYNI SİLAHLA YAŞAMINA SON VERDİ

Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de (33) silahla ateş etti. Yaralanan Buke, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ, olay yerine gelirken kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez başına ateş ederek yaşamına son verdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, 4 kişiyi öldüren ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan Bahtiyar Aladağ'ın araç içerisinde ölü bulunduğu belirtilirken araç içerisinde yapılan aramada olaylarda kullandığı tabancanın ve 9 adet boş kovanın olduğu aktarıldı. Açıklamanın devamında ise şüpheli hakkında yapılan sorgulamada Aladağ'ın 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

3 CESET DAHA BULUNDU

Kafasına silahla ateş ederek yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ'ın eşi çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii 'nde bulundu.Cesetlerin Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Aile Katliamı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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