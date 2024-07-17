İstanbul'da Almanya'yı protesto eden grup, Filistin sembolünün yasaklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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İstanbul'da Almanya'yı protesto eden grup, Filistin sembolünün yasaklanmasına tepki gösterdi

İstanbul'da bir grup, Almanya'nın Filistin direnişinin sembolü olan 'ters kırmızı üçgen'i yasaklamasını protesto etti. Grup, Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanarak sloganlar attı ve sembolü çizdi. Açıklama yapan grup üyesi, soykırımın normalleştirilmesine karşı çıkmak gerektiğini vurguladı. Berlin Eyalet Senatosu'nun yasaklama kararı, tüm Almanya'yı kapsayacak şekilde genişletilecek.

17.07.2024 16:36
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İstanbul'da bir grup, Filistin direnişinin yeni sembollerinden "ters kırmızı üçgen"i yasaklayan Almanya'yı, Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Taksim'deki Almanya Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup, ellerinde Filistin bayrağı ile "ters kırmızı üçgen" sembolü olan dövizler taşıdı.

Protestocular, "Almanya koruyor, İsrail vuruyor", "Katil Almanya hesap verecek" ve "Siyonistler yenilecek, direnen Filistin kazanacak" sloganları attı.

Grup üyelerinden bazıları "Gazze için boykotu unutma", "İsrail Gazze'de soykırım yapıyor" yazılı kıyafetler giydi.

Ardından konsolosluğun önündeki kaldırıma tebeşirler ve sprey boyalarla Almanya'nın yasaklama kararı aldığı "ters kırmızı üçgen" sembolü çizildi.

Burada grup adına açıklama yapan Gülşah Eldemir, başkasının hak ve hukukunu savunmanın, aslında insanın kendi hakkını savunmak olduğunu söyledi.

Gazze'de yaşananların insanların geleceğiyle ilgili büyük bir olay olduğunu belirten Eldemir, "Gazze'de bir soykırım yapıp bundan paçayı kurtarabiliyorlarsa, o zaman dünyanın herhangi bir yerinde de soykırım yapabilirler. Hesap sorulmaksızın soykırım yapılmasına göz yumarsak sığınacak yer arayanın bizler olması an meselesi olur." dedi.

Bu durumun herkesi ilgilendirdiğini kaydeden Eldemir, şöyle devam etti:

"Soykırımın ve emperyal terörizmin normalleştirilmesine karşı çıkmak, kendi çıkarınıza. ya bu kötülüğe karşı çıkın ya da insanlığın çöküşünü kabullenin. İnsanların Gazze'de yaşanan bu yasa dışı vahşete karşı konuşmaması insanlık suçudur, insanlık tarihinde korkunç bir lekedir. Çünkü herhangi bir yerdeki adaletsizlik, dünyanın her yerindeki adaletsizliktir. Yeryüzündeki hiçbir menfaat Gazzeli çocukların kanlarından değerli değildir. Bizler çocuk katilleriyle işbirliğinin her türlüsüne karşıyız. Bu onurlu direniş, elbet bir gün kazanacak."

Grup, açıklamanın ardından bir süre daha başkonsolosluğun önünde sloganlar atarak ayrıldı.

Ne olmuştu?

Berlin Eyalet Senatosu, Hamas'ın yayımladığı kliplerde görülen ve aynı zamanda Filistin bayrağı üzerinde de bulunan "ters kırmızı üçgen" sembolünü yasaklama kararı almıştı.

Senato'da bu yönde hazırlanan tasarıya hem iktidar koalisyonu hem de Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi destek vermişti. Tasarının, federal düzeye de taşınarak tüm Almanya'yı kapsar hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Almanya'yı protesto eden grup, Filistin sembolünün yasaklanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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