Amatör müzisyen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Amatör müzisyen evinde ölü bulundu

Amatör müzisyen evinde ölü bulundu

İstanbul Kadıköy'de amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı, evinde ölü bulundu. Elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bulunan Ersanlı'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

20.08.2024 17:08  Güncelleme: 18:28
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Amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı, Kadıköy'deki evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak'ta bulunan 15 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan Çınar Ersanlı'dan (40) 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

Amatör müzisyen elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde ölü bulundu

"2 ŞÜPHELİ GÖRDÜK"

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi, akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Kadıköy, 3-sayfa, Çınar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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