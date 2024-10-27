İstanbul'da Atatürk ve Kuvayı Milliye Sergisi 29 Ekim'de Açılacak - Son Dakika
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İstanbul'da Atatürk ve Kuvayı Milliye Sergisi 29 Ekim'de Açılacak

İstanbul\'da Atatürk ve Kuvayı Milliye Sergisi 29 Ekim\'de Açılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılı anısına 'Atatürk ve Kuvayı Milliye: Bir Ulusun Dirilişi' sergisini Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde 29 Ekim'de ziyarete açıyor. Sergi, Atatürk portreleri ve tarihi direnişin simgelerini içerecek.

27.10.2024 10:44  Güncelleme: 10:45
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ'ye ait Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin ev sahipliğini yapacağı "Atatürk ve Kuvayı Milliye: Bir Ulusun Dirilişi" sergisi, 29 Ekim'den itibaren ziyarete açılıyor.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı, ev sahipliğini Panorama 1453 Tarih Müzesi'nin yaptığı özel bir sergiyle kutlanacak. Mehmet Akkaya imzalı "Atatürk ve Kuvayı Milliye: Bir Ulusun Dirilişi" sergisi, 29 Ekim'de ziyarete açılacak. Kuvayı Milliye ruhunu yaşatan ve Atatürk portrelerinden oluşan yağlı boya eserlerin yer alacağı sergide, tarihi direnişi yansıtan eserler yer alacak. Bir ulusun cumhuriyete uzanan kahramanlık hikayesine tanıklık etmek isteyenler, sergiyi 30 Kasım'a kadar ziyaret edebilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak şehrin farklı noktalarında birbirinden renkli etkinlikler, ziyaretçileri bekliyor olacak. Cumhuriyet'in 101'inci yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise'nin de sahne alacağı ücretsiz konser düzenlenecek.

Etkinlik programı şöyle:

Miniatürk

Beşiktaş Çocuk Korosu Mini Konseri (27 Ekim Pazar, saat 14.00)

Ay Yıldız Temalı Kum Boyama Atölyesi (27 Ekim Pazar, saat 14.30)

Şerefiye Sarnıcı

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar (28 Ekim Pazartesi, saat 20.00)

Yerebatan Sarnıcı

Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar, Koro İstanbul (28 Ekim Pazartesi, saat 20.00)

Müze Gazhane

Atölyeler, film gösterimleri (27-29 Ekim Pazartesi)

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Atatürk ve Kuvayı Milliye Sergisi 29 Ekim'de Açılacak - Son Dakika

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