İstanbul'da Çek Dolandırıcılığı Operasyonunda 46 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Çek Dolandırıcılığı Operasyonunda 46 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul\'da Çek Dolandırıcılığı Operasyonunda 46 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 11 ilde gerçekleştirilen 'Mahzen-14' operasyonunda, kargo üzerinden gönderilen çeklerin çalınarak dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında yakalanan 46 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon sonucunda bir organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Şüphelilerin, çalınan çekleri paravan şirketler üzerinden ticari faaliyetlerde kullanarak yaklaşık 78 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

22.03.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 11 ilde, kargo üzerinden gönderilen çeklerin çalınarak dolandırıcılık yapılmasına ilişkin düzenlenen "Mahzen-14" operasyonunda yakalanan 46 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği operasyon kapsamında gözaltına alınan 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 46'sı ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen "Mahzen-14" operasyonlarında, elebaşı dahil 50 şüphelinin gözaltına alınmasıyla bir organize suç örgütünün çökertildiğini belirtmişti.

Yerlikaya, çalınan çeklerin şüpheli şahıslarca kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği, avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon lira haksız kazanç elde edildiğinin tespit edildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, İstanbul, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Çek Dolandırıcılığı Operasyonunda 46 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor
    11:14 Mersin'de Göçmen Denizanaları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

    Mersin'de akademisyenler, küresel ısınma nedeniyle Kızıldeniz üzerinden geldikleri Akdeniz kıyılarında popülasyonunu artıran göçmen denizanalarının, balıkçılık sektörünü olumsuz etkilediğini düşünüyor. Doğu Akdeniz'in turizm ve balıkçılık merkezlerinden Mersin'de, sıcaklığı sevdikleri için genellikle yazın görülen göçmen denizanaları, şubat ile martta olağan dışı artış gösterdi.

  • Mersin'de 20 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
    11:14 Mersin'de 20 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, üretim ve lisans belgesi olmadan kimyasal üre maddesi temin edip etil alkol, adblue ve cam suyu imalatı yaparak piyasaya süreceği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 20 ton etil alkol, 4 üretim makinası ve 11 saklama tankı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

  • 17 Yaşındaki Resul Aras, İkinci Kez Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor
    11:13 17 Yaşındaki Resul Aras, İkinci Kez Dünya Şampiyonu Olmak İçin Çalışıyor

    Tekirdağ'da kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları kazanan 17 yaşındaki Resul Aras, ikinci kez dünya şampiyonu olabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aras, 9 yaşında tekvando sporuna başladı ve daha sonra kick boksa geçiş yaptı. Kısa sürede Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar elde eden Aras, 2022 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Şimdi ise Macaristan'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

  • Balıkçılar Sezonu Erken Kapattı
    11:13 Balıkçılar Sezonu Erken Kapattı

    Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde son dönemde umduğunu bulamayınca erken 'Paydos' edip teknelerini limana demirleyerek ağlarını ve teknelerini bakıma almaya başladı.

  • Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor
    11:13 Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışıyor

    Yıldız kick boksçu Berat Önal, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2 yıl önce ikinci olan Önal, geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şimdi ise hedefi Dünya Kupası'nda birincilik elde etmek ve kariyerine daha fazla başarı eklemek.

  • Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların en büyük etkinliği
    11:13 Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporların en büyük etkinliği

    Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek olan 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın, geleneksel sporların dünyadaki en büyük etkinliği olduğunu belirtti. Erdoğan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliklerini kayıt altına alan iyi niyet belgesi imzaladıklarını ve oyunların başarılı olmasını arzu ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Dünya Göçebe Oyunları'nın turizm açısından da önemli bir çekim gücü olduğunu vurguladı.

  • UNDP Başkanı: Gazze'de insanların açlıktan öldüğüne tanık oluyoruz
    11:12 UNDP Başkanı: Gazze'de insanların açlıktan öldüğüne tanık oluyoruz

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Gazze'de artık çocukların ve insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Ek tedarik ve işleyen bir altyapının olmaması nedeniyle, kelimenin tam anlamıyla insanların hayatta kalabileceği koşulların çöküşüne tanık oluyoruz.


10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
09:01 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
08:49 İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz’in transferi için Arda Güler’i takasta kullanacak İspanya basını: Real Madrid, Florian Wirtz'in transferi için Arda Güler'i takasta kullanacak
08:21 Turgut Altınok’un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış Turgut Altınok'un ablası konuştu: Mal varlığında eksik bile var, babadan kalan kooperatif hisseleri yazılmamış
06:37 İsrail İHA’larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi İsrail İHA'larıyla bombalanan 4 Filistinli feci şekilde can verdi
10:38 Türkiye’de de oynamıştı Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı Türkiye'de de oynamıştı! Brezilyalı eski futbolcu Robinho tutuklandı
10:34 Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
10:27 Rekabet Kurulu devreye girdi Yemeksepeti’ne soruşturma başlatıldı Rekabet Kurulu devreye girdi! Yemeksepeti'ne soruşturma başlatıldı
10:24 Antalya’da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor Antalya'da inşaat sektöründe günlüğü 3 bin liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor
10:23 Fenerbahçe’nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor Fenerbahçe'nin yıldızı rekor bonservisle transfer oluyor
10:06 MİT, PKK’nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde Kamışlı komutanını etkisiz hale getirdi
09:37 “Emniyettenim“ diyerek saldıran maganda gözaltına alındı "Emniyettenim" diyerek saldıran maganda gözaltına alındı
08:05 İstanbul’da Mahzen operasyonu Ümit Değirmenci’nin çetesi çökertildi İstanbul'da Mahzen operasyonu! Ümit Değirmenci'nin çetesi çökertildi
07:42 Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular Cesediyle saatlerce gezdiler Kuyumcuyu öldürüp bagaja koydular! Cesediyle saatlerce gezdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 11:11:30. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Çek Dolandırıcılığı Operasyonunda 46 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement