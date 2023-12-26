İstanbul\'da çökertilen suç örgütlerine ait araçlar trafik ekiplerince kullanılıyor

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çökertilen suç örgütlerine ait olan ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen araçlar, trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı. Ayasofya Meydanı'nda kullanılan lüks araçlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi. Kullanımına başlanan bu lüks araçlar bugün İstanbul'un birçok bölgesinde ekiplerin kullanımına verildi. Ayasofya Meydanı'nda ekiplerin kullanımına verilen araçlarla yerli ve yabancı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

ALMAN TURİST HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Almanya'dan gezmeye gelen Melissa Jung, 'Araçları çok iyi buldum Türkiye bu konuda büyük örnek oluyor. Bu işlere nokta koyuyor. Başka yerde görülmemiş bir şey bu, değişik bir his diye konuştu.

'FİLM ÇEKİLİYOR SANDIK

Araçları görünce yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Adem Yörük, 'Ben de aynı fikirdeyim. Böyle kötü işlere karşıyız. Bizler haklı kazançla hayatımızı yaşayan insanlarız. Her kötü işin sonu neticede böyle oluyor. Araçları ilk görünce film çekiliyor sandık ama gerçekmiş dedi.

'TÜRKİYE'NİN VARLIĞINI, BİRLİĞİNİ HERKES GÖRSÜN

Mesut Özaslan, 'Trafik polisimizin böyle güzel arabalarla görev yapması çok güzel. En azından kalitemizin de arttığını göstermiş oldu bu durum. Bunun daha önce yapılması gerekiyordu. Suç örgütleri hiçbir zaman bitmez. Önemli olan bunlara nefes aldırmamak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, birliğini herkes görsün. Bu operasyonlar iyi oldu. Araçları görünce baya şaşırdım dedi.