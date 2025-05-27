İstanbul'da Eleştirel Müslüman Çalışmaları Yaz Okulu - Son Dakika
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İstanbul'da Eleştirel Müslüman Çalışmaları Yaz Okulu

27.05.2025 15:46
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ReOrient dergisi, İslam dünyası için eleştirel olumlu yaklaşımları tartışmak üzere yaz okulu düzenledi.

İslam dünyasına yönelik yerleşik oryantalist yaklaşımları sorgulayan ReOrient: Critical Muslim Studies Dergisi tarafından, "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla İstanbul'da yaz okulu programı düzenlendi.

Critical Muslim Studies dergisi tarafından 26 Mayıs-30 Mayıs'ta "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla bu yıl ilk kez İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programa, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, İran, Singapur, Malezya, Endonezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin, Güney Afrika, Tunus, Mısır, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Kanada gibi farklı coğrafyalardan çoğunluğu doktora düzeyinde 65 katılımcı ile 7 öğretim üyesi katıldı.

Oxford, Cambridge, Princeton, Columbia, Kings College London ve Leeds gibi önde gelen üniversitelerden katılımcıların ve akademisyenlerin yer aldığı yaz okulunun ikinci gününde "Sömürgecilik Karşıtı Soyağaçları", "Kur'an Çalışmaları ve Eleştirel Müslüman Çalışmalar" ile "Filistin ve Küresel Apartheid" başlıklı seminer ve paneller düzenlendi.

Katılımcılara öğle yemeğinde Filistin mutfağına özgü yemekler ikram edildi.

Leeds Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Salman Sayyid'in öncülüğünde yürütülen etkinlikler, Batı merkezli bakış açılarına karşı eleştirel ve sömürgecilik karşıtı yaklaşımları tartışmaya açıyor.

İslam, ırkçılık, sömürgecilik, direniş ve siyasi aidiyet gibi konuların seminerler, paneller ve atölye çalışmalarıyla ele alındığı program boyunca 85 akademik bildiri sunulacak.

Yaz okulu, İslam dünyasına dair yerleşik oryantalist ve ulus-merkezli anlayışları sorgulamayı ve yeni dekolonyal yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor.

Katılımcılar, Müslüman karşıtlığı (İslamofobi), ırkçılık ve küresel politik kimlikler gibi güncel meseleleri, eleştirel Müslüman düşüncesi çerçevesinde derinlemesine analiz etme imkanı buluyor.

Programın akademik çerçevesi, Critical Muslim Studies dergisi ve ReOrient Network tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

Programın ardından, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde "Direnişi Yeniden Yönlendirmek" temasıyla Dördüncü Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı gerçekleştirilecek.

Critical Muslim Studies hakkında

Critical Muslim Studies, İslam dünyasını etkileyen siyasi, toplumsal ve kültürel meseleleri sömürgecilik karşıtı, Batı-merkezli olmayan bir bakış açısıyla ele alan akademik bir disiplin.

Avrupa-merkezcilik ve oryantalizme dayalı yerleşik anlayışlara eleştirel bir perspektifle yaklaşmayı amaçlayan yaklaşım, aynı zamanda Müslüman karşıtlığı, ırkçılık, kolonyalizm, siyasi ve kültürel kimlikler gibi konuları postkolonyal ve dekolonyal düşünce çerçevesinde inceliyor.

İlk üçü İngiltere'nin Leeds kentinde düzenlenen konferans serisinin dördüncüsü İstanbul'da düzenleniyor.

Kaynak: AA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Eleştirel Müslüman Çalışmaları Yaz Okulu - Son Dakika

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